مغاربة يتظاهرون احتجاجا على رسوّ سفينة عسكرية صهيونية في ميناء طنجة

نظم متظاهرون في مدينة المحمدية شمالي شرق المغرب، مسيرة حاشدة ضد سماح المخزن لسفينة عسكرية صهيونية بالرسو في ميناء طنجة.

ورست سفينة “INS Komemiyut” العسكرية قبل أيام في ميناء طنجة المغربي، للتزوّد بالإمدادات قبل مواصلة رحلتها إلى ميناء مدينة حيفا المحتلة.

واستهجن المشاركون في المسيرة سماح السلطات المغربية، برسوّ السفينة التي تنقل أسلحة من الولايات المتحدة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، قد ذكرت في بيان سابق، أن “سلطات المملكة لم تقم بتوقيف السفينة الصهيونية إسوة بالحكومة الإسبانية، التي منعت رسوّ سفينة مشابهة في ميناء قرطاجنة يوم 21 ماي”.

وأدانت الأمانة الوطنية للجبهة “تعامل السلطات المغربية مع هذا الموضوع الخطير”. معتبرة أن “غض الطرف عن مرور مثل هذه السفن، يعتبر مشاركة في حرب الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.