مغاربة يطالبون بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

بعد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع “بالإلغاء الفوري لاتفاقية التطبيع التي وقعها النظام المغربي مع الكيان الصهيوني”، بعد اقتحام قوات الاحتلال لحرم المسجد الأقصى واعتدائها على المصلّين.

ووصفت الجبهة المغربية العدوان الإسرائيلي بأنه “خطوة فاشية غير مسبوقة”. وقالت إنها “تدين بأشد العبارات، هذه الجريمة النكراء. التي كان مسرحها المسجد الأقصى، مع ما يمثله للشعب الفلسطيني ولعموم المسلمين”.

وعبّرت الجبهة في بيان أصدرته يوم الأربعاء، عن “تضامنها المبدئي والمطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني. ومع كل قواه المقاومة، ومع المرابطات والمرابطين في الأقصى الشريف”.

قبل أن تدعو النظام المغربي “بالإلغاء الفوري لاتفاقية التطبيع. مع إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني (في الرباط)، وطرد العاملين به، وقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان الإرهابي العنصري”.