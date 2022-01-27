مغامرات “باجيو العرب” في التلاغمة

أعلنت إدارة النادي الرياضي لِبلدية التلاغمة، الخميس، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق والمخضرم الأزهر حاج عيسى.

وينتمي النادي الرياضي لِبلدية التلاغمة إلى ولاية ميلة، وينشط في بطولة القسم الوطني الثاني، عن فوج وسط- شرق. ويتموقع في الرتبة الثالثة بعد مرور 15 جولة، مُستهدفا الصعود إلى حظيرة النخبة، بِحصد التأشيرة المرصودة.

وبِخصوص صانع الألعاب الأزهر حاج عيسى – الذي سيبلغ من العمر 38 سنة في شهر مارس المقبل – فكان يرتدي زيّ نادي مولودية باتنة من بطولة الدرجة الثالثة.

وكان “باجيو العرب” رمز موجة المواهب الكروية في البطولة الوطنية لِمطلع الألفية، وسبق له اللعب دوليا مع المنتخب الوطني، على غرار خوضه بعض مقابلات التصفيات المركّبة لِكأسَي العالم وإفريقيا 2010، زمن التقني رابح سعدان. مثلما هو الشأن للعموري جديات وعادل معيزة وغيرهم.

وساهم مشكل تعدّد الإصابات، في إعاقة الأزهر حاج عيسى عن تفجير مواهبه الفنية. دون إغفال عدم وجود “مناجرة” أكْفَاء، بِإمكانهم نقل ابن بلدية أمدوكال (ولاية باتنة) إلى أوروبا لِخوض تجربة احترافية هناك.