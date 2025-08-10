“مغامرة” زروقي مع فريقه الجديد- القديم انطلقت

انطلقت منتصف نهار الأحد وبِصفة رسمية، المغامرة الرياضية للاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مع فريقه الجديد- القديم تفينتي إنشخيده الهولندي.

وخسر فريق تفينتي إنشخيده بِهدف دون رد أمام المضيّف نادي زفوله، لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة الهولندية نسخة 2025-2026.

وشارك متوسط الميدان زروقي أساسيا، مرتديا القميص رقم “6”. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 75، وحينها كان فريقه تفينتي إنشخيده متخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

ويلعب رامز زروقي (27 سنة) لِفريق تفنيتي إنشخيده معارا حتى صيف 2026، وما زال مرتبطا مع نادي فينورد روتردام الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الفصل ذاته من العام الموالي.