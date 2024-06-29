مغاوير جُدد في الجيش يعزّزون الدرع الحصين للجزائر

تحديات في مكافحة بقايا الإرهاب والتهريب وعصابات المخدرات

تعززت قوات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر جوان الجاري، بدفعات جديدة من الهياكل التكوينية للجيش، بعد أن تلقت تكوينا نوعيا في مختلف التخصصات العسكرية والعلمية، لتعزز صفوف جيشنا بكفاءات شابة متسلحة بشتى المعارف النظرية والتطبيقية التي تلقتها، ستكون بدورها إضافة هامة في مسيرة تطور الجيش وحصنا منيعا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسيادته واستقلاله واستقراره.

وفي هذا السياق، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس الأركان، السبت 29 جوان، على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 17 بالمدرسة العليا الحربية، وهي مؤسسة تكوين عسكرية رفيعة المستوى، تكمن مهمتها في تحضير الضباط السامين في الجيش لمدة سنتين، لتولي مسؤوليات عليا في القيادة والأركان والإدارة.

وتتكفل المدرسة في هذا الإطار بـ”توفير تعليم عملياتي قائم على التصميم، التحليل، التخطيط وقيادة العمليات، المساهمة في توسيع الثقافة العامة للضابط ولإدراكه للمعطيات الاستراتيجية، التكنولوجية، الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالدفاع والأمن، المساهمة في تطوير الدراسات والبحث في المجالات التكتيكية، العملياتية والاستراتيجية”.

كما أشرف مؤخرا، قادة النواحي العسكرية الست وقادة مختلف القوات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، على حفل تخرجات دفعات جديدة، حيث تعززت القوات الخاصة التابعة للقوات البرية بدفعات جديدة لضباط النخبة وضباط الصف، وهو ما سيدعم قوات الجيش برجال المغاوير من فرق التدخل والإقحام أو المظليين المعروفين بـ”الصاعقة”.

ومن جهته، أشرف قائد القوات البحرية اللواء محفوظ بن مداح على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للبحرية “بتامنفوست” لحساب السنة التدريبية 2023-2024، كما أشرف اللواء قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية على تخرج دفعة الغواصين بالمدرسة التطبيقية للغواصين في المرسى الكبير بوهران.

وتتويجا للسنة الدراسية والجامعية 2023-2024، تعززت صفوف الجيش بدفعات جديدة من الضباط المهندسين، تخرجوا من المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري، تضم الدفعة الـ51 للضباط المهندسين والدفعة الـ9 للتكوين التكميلي لنيل شهادة ماستر.

اللواء سابع مبروك مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، بدوره أشرف على حفل تخرج دفعات جديدة من المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، تتمثل في الدفعة الرابعة من التكوين الجامعي ليسانس “أل. أم.دي” في التخصصات التالية: إعلام عسكري واتصال مؤسساتي، الدفعة الـ14 من دورة إتقان الضابط تخصص اتصال، الدفعة الـ7 من التكوين التخصصي للضباط تخصص اتصال والـ3 من دورة التكوين التطبيقي تخصص اتصال، إلى جانب الدفعة الـ14 أهلية عسكرية مهنية من الدرجة01 في تقنيات السمعي البصري و7 أهلية عسكرية مهنية من الدرجة 02 في تقنيات السمعي البصري والدفعة التاسعة شهادة عسكرية مهنية من الدرجة 02 في تقنيات السمعي البصري.

بالمقابل، تعزز جهاز الدرك هو الآخر بضباط جدد في مختلف التخصصات بعد أن أنهوا بنجاح تكوينا نوعيا متماشيا مع تطورات الميدان بشقيه العسكري والجامعي، حيث أشرف اللواء يحيى علي والحاج قائد الـدرك الوطني، بالمدرسة العليا للدرك بزرالدة، على تخرج دفعات جديدة الدفعة لدروس القيادة والأركان، تخصص إمداد، دروس إتقان الضباط، تكوين التخصص للضباط العاملين، لدروس التخصص للطلبة الضباط العاملين ودفعة الطلبة الضباط العاملين ليسانس “أل.أم.دي” تخصص حقوق وأمن عمومي.

ومن جهتها، تدعمت القوات الجوية بضباط أكفاء تلقوا تكوينا في مختلف التخصصات، حيث أشرف قائد القوات الجوية، اللواء محمود لعرابة، على حفل تخرج الدفعة الثلاثين للضباط والطلبة الضباط بالمدرسة العليا لتقنيات الطيران بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أين أكد اللواء بالمناسبة أن الاهتمام الذي توليه القيادة العليا لجهاز التعليم والتكوين يبرز “المكانة التي تحظى بها هذه المدرسة، التي تضمن تكوينا نوعيا” كما وجه توصيات وتعليمات للضباط المتخرجين، من أجل التحلي بـ”الصرامة في العمل والإتقان وروح الانضباط لبلوغ الأهداف المسطرة من قبل القيادة العليا”.

وبدورها اعتبرت القوات البرية تعزيزها بقوات جديدة ثمرة رهان القيادة العليا للجيش على العنصر البشري، عبر إحاطته بتكوين جيد يساير ما بلغته كبرى المدارس العسكرية في العالم وكذا نظير الأهمية التي يوليها له رئيس الجمهورية الذي يحرص شخصيا منذ توليه سدة الحكم على الإشراف على تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

وبهذا الصدد، أشرف قائد القوات البرية، اللواء عمار عثامنية على حفل تخرج 10 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال، حيث دعا قائد المدرسة اللواء الجيلالي ريح “قادة المستقبل” كما سماهم إلى تحقيق أهداف وطموحات قيادة الجيش وحماية رؤى التغيير الوثابة الجموحة من خلال التمسك بقيم الولاء والوفاء والمشاركة في معركة التطوير والبناء.

وفي إطار سلسلة تخرج الدفعات بمختلف مدارس ومؤسسات التكوين للجيش، أشرف اللواء عبد العزيز هوام، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية بالجزائر العاصمة، كما أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء بن بيشة محمد الصالح، نهاية الأسبوع على حفل تخرج دفعات من المدرسة الوطنية للصحة العسكرية والمدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بالجزائر، حيث تضم الدفعات الضباط العاملين الحاصلين على شهادة دكتوراه في الطب، الصيدلة وجراحة الأسنان، إلى جانب الدفعة الـ5 للمدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وطلبة ضباط صف متعاقدين “ليسانس” في العلوم شبه الطبية.

ومن جهته، أشرف العميد توامي رداوي، المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة في مختلف التخصصات التقنية واللوجستيكية على مستوى المدرسة العليا للعتاد بالحراش، بينما تتواصل مراسيم تخرج الدفعات عبر جميع قوات الجيش، قبل التتويج الاختتامي لحفلات التخرج السنوية للدفعات بمؤسسات التكوين للجيش، التي من المرجح أن يشرف عليها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، بالأكاديمية العسكرية لشرشال، تزامنًا مع احتفالات عيد الاستقلال الموافق لـ5 جويلية من كل سنة.