مغتربون يطلبون تخفيض سعر التذاكر للعودة إلى الوطن

بعد إلغاء شرط الكشوفات والحجر الصحي بالفنادق

تناشد شريحة كبيرة من المغتربين بديار المهجر، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة التدخل من أجل تسهيل سفرهم إلى أرض الوطن بعد غياب دام لأكثر من سنتين، تزامنًا والأوضاع الصحية التي فرضها كوفيد 19، فبعد الشروط التي وضعتها السلطات العمومية بإجبار الوافدين الحجر الصحي لمدة 5 أيام بالفنادق وإجراء الكشوفات اللازمة بمجرد وصولهم بعد فتح الرحلات الجوية، قبل أن تلغيها بعد ذلك، وما رافق الإجراءات من ارتفاع في تكاليف التذاكر التي بقيت محافظة على ثمنها رغم الإعفاءات من تلك البنود.

ووجه المغتربون بأوروبا نداءهم إلى رئيس الجمهورية من أجل إنصافهم لتمكينهم من زيارة أهاليهم وذويهم بأرض الوطن، بالنظر إلى استمرار غلاء تكاليف التذاكر التي لا تزال محافظة على قيمتها المرتفعة، رغم إسقاط العديد من الشروط التي كانت السلطات العمومية قد وضعتها بمجرد الإعلان عن فتح الحدود الجوية خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي مقدمتها إجبارية الحجر الصحي بالفنادق والمنتجعات لمدة 5 أيام بمجرد الوصول إلى أرض الوطن فضلا عن إلزامية إجراء الكشوفات التي تظهر حملهم للفيروس من عدمه، وهي الإجراءات التي فرضت الرفع من سعر التذاكر التي بقيت محافظة على قيمتها إلى غاية الساعة رغم إلغاء كافة تلك الشروط.

ولم يهضم المغتربون سبب الإبقاء على نفس الأسعار رغم أنهم مجبرون حاليا على إظهار وثيقة تثبت امتثالهم للتطعيم قبل ركوب الطائرة مقابل إلغاء كافة تلك الشروط التي لم تعد مطلوبة الآن والتي قد تأخذ أموالا إضافية.

وتساءل هؤلاء عن سبب الإبقاء على تذاكر بأثمان تصل إلى حدود 150000 دينار للفرد الواحد، فما بالك إن كان عدد المسافرين من العائلة الواحدة يفوق اثنين أو ثلاثة، منتقدين في الوقت نفسه طريقة التعامل مع المغتربين الراغبين في زيارة الديار والتي وصفوها بالصعبة والمعقدة مقارنة بأقرانهم القاطنين بأوروبا من أصول تونسية أو مغربية والذين تمكنوا من الالتحاق بذويهم في بلدانهم الأصلية بطرق سلسة، حتى أن التذاكر بقيت محافظة على قيمتها القديمة، ما دفع بأغلبهم زيارة ذويهم من دون عقبات وبأسعار مغرية تنافسية قد تضاعف بشكل ايجابي من حجم مداخيل البلد المضياف، على حد تعبيرهم.