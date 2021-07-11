مغترب بأمريكا يحاول تهريب 60 ألف دولار!

تم حجزها بمطار هواري بومدين

أحبطت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، مؤخرا، تهريب مسافر مغترب بالولايات المتحدة الأمريكية لمبلغ مالي داخل أمتعته بعد ضبط أعوان الجمارك بحوزته ما يفوق 60 ألف دولار أمريكي، كان بصدد تمريرها خارج الوطن من دون التصريح بها بمكتب التصريحات الجمركية، متجاوزا بذلك القيمة المسموح تمريرها لدى مغادرة التراب الوطني الجزائري.

وتم تحويل المتهم إلى مركز الأمن لشرطة الحدود والتحقيق حول ملابسات محاول تهريبه المبلغ المالي من دون اتخاذ الإجراءات الجمركية المترتبة على ذلك، ومنه تحويله لسماع أقواله من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، ومتابعته بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة، أمس، بحيازته للمبلغ المالي السالف ذكره بمحاضر الشرطة وأعوان الجمارك بمطار هواري بومدين، وتحجج المتهم بجهله للإجراءات المعمول بها خلال استعداده للسفر إلى أمريكا رفقة زوجته، وأنه لم يكن على علم بأن تمرير المبلغ دون التصريح به لدى مكتب الجمارك يعاقب عليه القانون الجزائري.

من جهة أخرى، رافع محاميه خلال المحاكمة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قوانين البلد الذي يقيم فيه حاليا ولفترة طويلة والتي تختلف عن القوانين المعمول بها في الجزائر، وبخصوص المبلغ المحجوز، قال دفاعه أن موكله ادخره بعد سنوات من العمل لشراء منزل بأرض الوطن، ولعجزه عن إيجاد مسكن بالمواصفات المطلوبة قرر العودة إلى أمريكا، وطالب دفاعه إفادة موكله بظروف التخفيف لما قد يلحقه من أضرار.

بالمقابل، التمس وكيل الجمهورية معاقبته بـ6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة المخالفة ومصادرة المبلغ، لتقضي المحكمة بعد المداولة الفورية بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع غرامة مالية.