مغترب متهم بمحاولة تهريب “حراڨة” عبر مطار اليونان نحو فرنسا!

المتهم تحدث إليهم صدفة بعد سماع لهجتهم "الجزائرية"

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الأحد، شابا مغتربا في العقد الثالث من العمر بتهمة محاولة التهريب، عقب توقيفه من قبل السلطات اليونانية بالمطار أين كان يتجه إلى مقر إقامته بفرنسا، والاشتباه في تقديمه المساعدة لشابين جزائريين كانا بصدد السفر إلى ذات الوجهة.

تفاصيل القضية انطلقت من عملية توقيف المتهم بمطار أثينا باليونان عقب الاشتباه في محاولته تقديم يد المساعدة لشخصين كانا يتواجدان بإحدى الجزر اليونانية بعد دخولهما عبر الحدود التركية بطريقة غير شرعية، اين تفطنت مصالح المطار أنهما يحوزان وثائق مزروة وحاولا الدخول إلى التراب الفرنسي بنفس الطريقة، كما وجهت أصابع الاتهام للمتهم السالف ذكره بمساعدتهم على ذلك، أين جرى توقيفه وتحويله إلى الجزائر قبل محاكمته ووضعه تحت الرقابة القضائية.

بالمقابل كشف المتهم على لسان محاميته خلال جلسة المحاكمة أمس، أنه سافر إلى فرنسا منذ سنوات وتزوج هناك، ثم أنجب اربعة أطفال من شابة فرنسية، وبعد مطاردته من قبل الأمن الفرنسي بحجة عدم تسوية وثائق إقامته بشكل دائم، اضطر إلى البحث عن خطة بديلة لاستمرار بقائه رفقة عائلته وتجنب ترحيله إلى الجزائر، فقرر الحصول على جواز سفر بهوية شخص آخر، ثم اصبح يستعمله خلال تنقلاته وأسفاره نحو عدة دول أوروبية، مضيفا أنه توجه قبل تاريخ الوقائع بأيام قليلة لقضاء عطلة لمدة أسبوع بإحدى الجزر اليونانية، ولدى انتهاء عطلته التقى بشابين صدفة بالمطار أثار انتباهه حديثهما باللهجة الجزائرية “الأمازيغية”، وعلم خلال تبادله أطراف الحديث معهما أنهما ينحدران من نفس منطقته بولاية تيزي وزو، ليتفاجأ بتوقيفه مباشرة، واتهامه بمحاولة تهريبهما عبر المطار، بعد مشاهدته رفقتهما.

وصرح المتهم أنه لا يعرفهما شخصيا ولا تربطه بيهما أي علاقة، سوى أنه رد عليهما بعبارة “مرحبا” باللهجة الأمازيغية بعد معرفته أصولهما، مطالبا إفادته بحكم البراءة من أجل السماح له بالسفر لزيارة عائلته وأطفاله بفرنسا بعد حرمانه من رؤيتهم لمدة عامين، وأمام ما سلف ذكره التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم، في انتظار سماع المنطوق خلال الأسبوع المقبل.