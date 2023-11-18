مغترب يتزعم عصابة أغرقت السوق بأوراق نقدية مزورة!

التماس 15 سنة سجنا نافذا في حقهم

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، الخميس، توقيع عقوبات تراوحت بين 6 أشهر و15 سنة سجنا نافذا، ضد عصابة إجرامية تضم ستة أشخاص يقودها مغترب وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار، وتهمة التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني، بعد تورطهم في عمليات ترويج أوراق نقدية مزورة بالسوق الوطنية وطرحها للتداول.

تفاصيل الملف، حسب جلسة المحاكمة، انطلقت من معلومات وصلت عناصر الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، مفادها وجود عدة أشخاص مشبوهين يقومون بطرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000دج للتداول، كما كشفت التحريات أن المتهم الرئيسي كان يقوم باستعمال نشاطه التجاري في بيع الأجهزة الكهرومنزلية كغطاء لترويج النقود المزورة، وتداولها على نطاق واسع.

واستنادا للمعلومات المتحصل عليها، تمكنت مصالح الضبطية القضائية من توقيف مركبة، كان على متنها شخصان، كما أسفر التفتيش عن حجز مبلغ مالي قدره 60 ألف دج بالعملة الوطنية، عبارة عن أوراق ذات فئة 2000 دينار، تبين بعد فحصها مخبريا أنها تحمل نفس الرقم التسلسلي.

بالمقابل، كشفت تصريحات المتهمين لدى سماع أقوالهم عن قيامهم باقتناء المبلغ محل الحجز من قبل أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، الأخير تم توقيفه واسترجاع مبلغ مالي مزور قدره 54 ألف دج من فئة 2000 دينار، وصرح المتهم أثناء اقتياده إلى مركز الأمن واستجوابه حول حقيقة المبلغ الذي عثر عليه بحوزته، بأن الأوراق النقدية المزورة يتم نسخها وتقليدها داخل ورشة سرية بمنزل شريكه، بعد ما تم تجهيزه بجميع المعدات الخاصة، إذ تمكنوا من استنساخ ما يقارب 160 ورقة نقدية مزورة وإعادة بيعها.

من جهة أخرى، أسفرت عمليات البحث والتحري التي قامت بها مصالح الشرطة عن حجز آلة طابعة ناسخة “سكانير” خلال تفتيش المسكن، إلى جانب معدات أخرى كانت تستعمل في عمليات التزوير، كما تم توقيف متهم آخر بالملف وحجز مبلغ مالي مزور بحوزته.

وخلال مثول المتهمين أمام المحكمة، تراجعوا عن اعترافاتهم السابقة، كما أنكروا التهم الموجهة إليهم، قبل أن تواجههم القاضية بمحضر الحجز، فيما فند المدعو “ب. ن”، صاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية، وجود أي علاقة تربطه بالمتهمين، مشيرا إلى أنه أقام لفترة طويلة بإسبانيا، ثم عاد إلى أرض الوطن لاستثمار أمواله بمشروع تجاري. وبخصوص المبلغ المالي المزور، صرح بأنه تحصل عليه عن طريق زبون قصد محله لاقتناء سخان كهربائي بعد ما دفع ثمنه من دون أن يعلم بحقيقة المبلغ إن كان فعلا مزورا، على حد تعبيره.