مغترب يقتل جاره بسبب القمامة!

جنايات وهران أدانته بخمس سنوات سجنا

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، مغتربا وجهت إليه تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والتي راح ضحيتها جاره بعد شجار دار بينهما بسبب القمامة، بالسجن لمدة 5 سنوات وتعويض قدره 100 مليون سنتيم لصالح عائلة الضحية بعد الفصل في الدعوى المدنية.

تعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 24-11-2020 ببلدية قديل، أين تلقت مصالح الأمن إرسالا عن وفاة شخص بمستشفى قديل عليه آثار جرح، وعند سماع شقيقه، صرح أنه في نفس التاريخ أخبره أحد الجيران أن أخاه (ب. إ) دخل في شجار مع المتهم المدعو (إ. ب)، وعند وصوله إلى عين المكان، وجد الضحية ملقى على الأرض ببهو مسكنه وعليه علامات ضرب على مستوى وجهه، ليسارع إلى نقله بمساعدة الجيران إلى المستشفى، قبل أن يبلغ من طرف الطبيب بخبر وفاته.

أما المتهم فصرح أمام الضبطية القضائية بأنه عندما خرج يومها من منزله، وجد القمامة أمام مدخل الدار، فقصد مسكن جاره للاستفسار عن الأمر، قبل أن يتطور الكلام بينهما إلى شجار، ويتلقى هو رأسية من الضحية، ليرد الأخير عليه بلكمة على مستوى الوجه، ثم يتدخل الجيران لفض الشجار.

وخلال المحاكمة، نفى المتهم قيامه بجرح الضحية، مرجعا الإصابات التي تعرض لها هذا الأخير إلى سقوطه على الأرض، كونه مريض بالقلب، كما ركز دفاعه في هذه الجزئية على تصريحات عائلة الضحية، عندما أشارت إلى سقوط الضحية قبل وفاته على عتبة الدار، بالإضافة إلى ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي من توضيحات بخصوص ما كان يعانيه الضحية من تعقيدات صحية وأمراض مزمنة، على غرار إصابته بتضخم في الطحال، وانسداد في البطين الأيسر للقلب، ما اعتبره عاملا خطرا عجل بتعرضه لسكتة قلبية مميتة.

كما حاول المدعو (إ. ب) إبعاد القصد الجنائي عن نفسه في واقعة الضرب، بالقول إنه لم تكن له النية في ذلك، لاسيما أنه مغترب مقيم في إيطاليا، ولا يأتي إلى أرض الوطن إلا مرة في السنة لتفقد أهله، ما يعني أنه لا يعرف الضحية، ولم يسبق له التناوش معه أو مع غيره من الجيران، مشيرا إلى أن ما دفعه للشجار يومها كان الحديث الفض للمرحوم وعصبيته على حد قوله، وقبلها رفضه السلوك غير الحضاري لمن تسبب في كنس القمامة وجمعها أمام منزله، لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر، لتلتمس تسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق المتهم.

خ. غ