مغترب يقتل صديقه داخل شقة في مدينة نابولي الإيطالية

محكمة الجنايات بعنابة سلّطت عليه عقوبة السجن المؤبد

قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بإدانة المتهم “ب.ح.ع” بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المرتكبة خارج إقليم الجمهورية، بالإضافة إلى متابعته بجنحة انتحال اسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية، والحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد تورطه في إزهاق روح صديقه الضحية “م.م” والذي كان مغتربا معه في إيطاليا، داخل شقة متواجدة بمدينة نابولي الإيطالية، أين وجه له عدّة طعنات قاتلة وتركه يسبح في دمائه قبل أن يغادر بعدها إيطاليا متوجها نحو الأراضي الفرنسية.

وبحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن فتح ملف هذه الجريمة التي وقعت سنة 2010 على الأراضي الإيطالية، جاء إثر الشكوى التي تقدم بها شقيق الضحية في نهاية سنة 2023، إلى مصالح أمن ولاية عنابة، بعد مشاهدته المتهم “ب.ح.ع” يتجول في أحد شوارع مدينة عنابة، بعد اختفائه لعدّة سنوات من إزهاق روح شقيقه الضحية “م.م”، داخل شقة متواجدة بمدينة نابولي الإيطالية.

على إثر ذلك البلاغ، باشر عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكّنت من توقيف المتهم، وضبطت بحوزته وثائق هوية مزوّرة، تحمل اسم شخص تونسي الجنسية، ظلّ يستعملها المتهم في تنقلاته طيلة السنوات الماضية للإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية، والإفلات من المتابعة الجزائية، كما أن التحريات كشفت بأن المتهم كان يعيش طيلة فترة اختفائه في ولاية تمنراست، خوفا من الظهور في مدينة عنابة.

المتهم دخل الجزائر واختفى في ولاية تمنراست

شقيق المتهم، وخلال سرده لوقائع جريمة القتل التي تعرض لها شقيقه، الذي كان مغتربا في إيطاليا، ذكر بأنه وفي أحد الأيام من سنة 2010، تلقى اتصالا هاتفيا من قريبه المقيم في إيطاليا، وأخبره بأن شقيقه “م” قد تعرض للقتل داخل شقته بمدينة نابولي، وأضاف شقيق الضحية أنه وبعد ذلك تنقل إلى إيطاليا، أين التقى بعدد من الأصدقاء، الذين دلوه على الشقة التي قُتل فيها شقيقه، مؤكدا بأن صاحبة الشقة التي أجّرت المسكن للضحية، أخبرته بأنها شاهدت جريمة القتل من شرفة مسكنها العلوي، حيث رأت المسمى “ر.ر” يمسك الضحية فيما وجّه له المتهم “ب.ح.ع” عدّة طعنات خنجر في أنحاء مختلفة من الجسم، قدرت فيما بعد بنحو 27 طعنة، ثم صعد إليها المتهم وطلب منها الاتصال بالإسعاف، قبل أن يُغادر مسرعا برفقة صديقه “ر.ر”، في حين أصيبت هي بحالة رعب شديد جعلتها تغلق بابها وتتصل بالإسعاف والشرطة ثم انزوت داخل مسكنها.

شقيق الضحية واصل خلال سرده للوقائع بأن العديد من المعارف والأصدقاء في إيطاليا أخبروه بأن المتهم “ب.ح.ع” وصديقه “ر.ر”، وبعد اقترافهما للجريمة البشعة، لاذا بالفرار نحو الأراضي الفرنسية، مؤكدا بأن الشرطة الإيطالية وقتها عثرت في مسرح الجريمة على وثيقة هوية مزورة للمتهم تحمل صورته مع اسم ولقب مواطن تونسي، مؤكدا بأن المتهم بعدها اختفى نهائيا عن الأنظار قبل أن يشاهده في أواخر سنة 2023 متواجدا في أحد أحياء مدينة عنابة ليقوم بالتبليغ عنه.

خلال جلسة المحاكمة، تمسك المتهم “ب.ح.ع” بإنكاره للتهم المنسوبة إليه طيلة مراحل التحقيق، مؤكدا بأن صديقه “ر.ر” المقيم في إيطاليا هو من أقدم على قتل الضحية عندما كان في حالة سكر، بسبب خلاف بينهما، بينما صرح والد المتهم “ر.ر” والذي تم سماعه كشاهد في القضية، بأن ابنه قد تحصل على حكم البراءة من القضاء الإيطالي، مضيفا بأن ابنه لم يشارك أبدا في قتل الضحية “م.م”، مستدلا في ذلك بنتائج تحقيقات الشرطة الإيطالية والتي كشفت بأن البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة تخص المتهم “ب.ح.ع” ولا توجد أي بصمة لابنه.

ممثل النيابة العامة، وفي مرافعته، ركزّ على بشاعة الجريمة المرتكبة، وتصريحات كل الأطراف والمتهم، الذي قال بأنه حاول التملص من جريمته الغادرة، ملتمسا معاقبته بالإعدام.

وبعد المداولة القانونية، نطقت هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهم “ب.ح.ع” بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المرتكبة خارج إقليم الجمهورية، وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية، والحكم عليه بالسجن المؤبد.