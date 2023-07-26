مغترب يقود عصابة لتهريب أدوية “سوبيتاكس” من فرنسا!

المتهم جرى توقيفه خلال تواجده بالجزائر لقضاء عطلته الصيفية

تفتح محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة بعد أيام، ملفا قضائيا يخص نشاطا إجراميا لعصابة تضم ثلاثة أشخاص من بينهم مغترب بأوروبا، وقيامهم خلال الفترة الماضية بتهريب أدوية مصنفة في خانة المهلوسات عبر المطار لترويجها بالجزائر.

حيثيات الملف انطلقت من معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية للعاصمة مؤخرا، بخصوص تحركات مشبوهة لـ3 أشخاص شكلوا عصابة بغرض ترويج المؤثرات العقلية والممنوعات بعدة أحياء شعبية في العاصمة من بينهم مغترب، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الأخير كان الممون الرئيسي لهم، إذ تمكن خلال الفترة الماضية من إدخال كمية معتبرة من المهلوسات عبر مطار الجزائر الدولي قادما من فرنسا خلال زيارته لأرض الوطن قبل أن ينكشف أمره أثناء تواجده رفقة عائلته بالجزائر لقضاء عطلة الصيف، وتم توقيفه بعد حجز كمية من علب “البريغابلين” كانت بحوزته، وأخرى من مخدر “السوبيتاكس” وهو دواء نادر بالجزائر لا يستورد إلا برخصة خاصة، كما يستخدم كعقار لعلاج إدمان المواد الأفيونية مثل “الهيروين” أو “المورفين”.

وسبقت عملية توقيف المتهم تحريات مكثفة انتهت بحجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، خلال عملية تفتيش قامت بها عناصر الشرطة خلال مداهمة لمنزل أحد شريكيه بمنطقة برج الكيفان، والعثور على 298 قرص مهلوس من نوع “بريغابريل”، وعلى أساس ذلك تم إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في انتظار مثولهم أمام المحكمة.

بالمقابل، صرح المتهم الرئيسي خلال مجريات التحقيق، أن الأدوية التي تم حجزها تخصه فعلا، وبرر حيازته لها بحجة الاستهلاك الشخصي بغرض العلاج من الإدمان الذي يعاني منه منذ فترة، وكشف أن الطبيب المعالج له وصف له تلك الكمية بعد علمه بسفره لقضاء عطلته رفقة عائلته بالجزائر لمساعدته على الشفاء، كما حاول بقية المتهمين إنكار ملكيتهم للمحجوزات وترويجهم الممنوعات.