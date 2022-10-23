مغربيان وتونسيان في “جوبيلي” دريد

القائمة تضم الدوليين الذين شاركوا في مونديال 86

بدأ الحارس الدولي، نصر الدين دريد، في إرسال الدعوات إلى اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون في المباراة الاعتزالية للحارس الدولي السابق نصر الدين دريد المقررة بتاريخ الرابع والخامس من نوفمبر القادم بملعب زبانة بوهران.

وبحسب أحد المنظمين، فإن الحارس الدولي دريد تلقى موافقة اللاعبين التونسيين عبد القادر الركباوي ولطفي السبعي،و المغربيان بادو زاكي وعبد السلام وادو، وعديد الحكام على غرار محمد زكريني محمد حنصال سليم أوساسي،و حتى بلعيد لكارن.

كما وجه نصر الدين دريد إلى كل اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في مونديال 1986 بمونديال البرازيل، سواء الذين يقيمون بالخارج، الحراس عمارة والهادي العربي، وثمانية مدافعين وهم محمود قندوز، فتحي شبال، نور الدين قريشي، عبد الله مجادي، عبد الحميد صادمي، المرحوم فوزي منصوري، محمد شعيب وفضيل مغارية، ستة لاعبين وسط ميدان وهم محمد قاسي السعيد، بلومي لخضر، فوزي بن خاليدي، جمال زيدان، تاج بن سحاولة، وحليم بن مبروك، وأربعة مهاجمين وهم صالح عصاد، رابح ماجر، جمال مناد، ورشيد حركوك.

كما وجهت الدعوة إلى عديد الشخصيات الرياضية التي تركت بصمتها في تاريخ الكرة الجزائرية.