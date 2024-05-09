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الجزائر

مغربيان يقودان شبكة لترويج المخدرات في تلمسان

الشروق أونلاين
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مغربيان يقودان شبكة لترويج المخدرات في تلمسان
ح.م
الموقوفون والمحجوزات

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات بتلمسان نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك  شبكة إجرامية منظمة تتكون من 4 عناصر بينهما مغربيان.

وسمحت هذه العملية، حسب ما ذكره التلفزيون العمومي يوم الخميس، بحجز 1 قنطار و 36 كلغ من الكيف المعالج. ومبلغ مالي تقارب قيمته 200 مليون سنتيم.

كما نجح عناصر المصلحة الجهوية في تحديد هوية مدبّري هذا العمل الإجرامي، وتوقيفهما بولاية وهران. وهما شخصان يحملان الجنسية المغربية، قبل أن تسفر التحقيقات أيضا عن توقيف عنصرين آخرين بعين الصفراء بالنعامة.

وتمّ تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء. لمتابعتهم بجناية استيراد وشحن ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة، ضمن جماعة إجرامية منظمة.

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