مغربية تتوج بلقب ملكة جمال شمال إفريقيا (صور)

توجت المغربية إيمي نصيري بلقب ملكة جمال شمال إفريقيا لعام 2022، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أفضل الدولي.

وأقيم حفل الاختتام بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن والرياضة والإعلام بالعالم العربي.

يذكر أن إيمان نصـيري المعروفة باسم “إيمي” سبق أن شاركت في برامج عن الموضة ونمط الحياة على فضائية أم بي سي فور، كما تمثل الوجه الإعلاني لعدة ماركات عالمية، وهي حاصلة على شهادة في مجال السياحة والطيران.