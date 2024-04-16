مغربية تثير ضجة في السعودية بسبب فيديو فاضح والأمن يتدخل
أثارت شابة مغربية ضجة واسعة في المملكة العربية السعودية، بعد تداول فيديو فاضح لها رفقة أحد المواطنين، ما دفع بالأمن للتدخل بتوقيفهما.
وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شاب سعودي وفتاة مغربية، ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء.
في الرياض #تم_القبض على مغربية وغبي ظهروا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء. pic.twitter.com/mB1C6zBuh2
— #تم_القبض (@Arrested_911) April 15, 2024
وقال المتحدث الإعلامي باسم الشرطة، إنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهمها وإحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة منطقة الرياض تقبض على رجل وامرأة ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء. pic.twitter.com/Af0xbuvLfh
— الأمن العام (@security_gov) April 15, 2024
وأعرب نشطاء عن استيائهم من تمادي مغربيات في ارتكاب الفواحش والمنكرات على أرض المملكة، حيث أعادوا تفعيل هاشتاغ طردهن لعدم احترامهن عادات وتقاليد المجتمع المحافظ، لافتين إلى أن الشاب الظاهر معها في الفيديو الإباحي يدعى شامي الجهراني.
اللي معها شامي الجهراني واحد عليه قل صح مين ما يعرفه https://t.co/mEi3VZP5zO
— توتة (@whhhooom) April 15, 2024
وينص قانون العقوبات السعودي على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، فعقوبته تصل في حدها الأعلى للسجن لمدة خمس سنوات، والغرامة لغاية ثلاثة ملايين ريال أيضاً.