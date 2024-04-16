مغربية تثير ضجة في السعودية بسبب فيديو فاضح والأمن يتدخل

أثارت شابة مغربية ضجة واسعة في المملكة العربية السعودية، بعد تداول فيديو فاضح لها رفقة أحد المواطنين، ما دفع بالأمن للتدخل بتوقيفهما.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شاب سعودي وفتاة مغربية، ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الشرطة، إنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهمها وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأعرب نشطاء عن استيائهم من تمادي مغربيات في ارتكاب الفواحش والمنكرات على أرض المملكة، حيث أعادوا تفعيل هاشتاغ طردهن لعدم احترامهن عادات وتقاليد المجتمع المحافظ، لافتين إلى أن الشاب الظاهر معها في الفيديو الإباحي يدعى شامي الجهراني.

وينص قانون العقوبات السعودي على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، فعقوبته تصل في حدها الأعلى للسجن لمدة خمس سنوات، والغرامة لغاية ثلاثة ملايين ريال أيضاً.