-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

مغربيتان تستدرجان خليجيا وتبتزانه بصور إباحية!

جواهر الشروق
  • 1045
  • 0
مغربيتان تستدرجان خليجيا وتبتزانه بصور إباحية!

أفادت تقارير إخبارية بتورط شابتين مغربيتين في استدراج رجل خليجي وابتزازه جنسيا بصور إباحية في نفس المدينة التي شهدت فضيحة “الجنس مقابل النقط” والتي يجري التحقيق فيها مع أساتذة وطالبات.

وبحسب ما أوردت صحف مغربية،  فقد قام عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مدينة سطات، بالتنسيق مع مصلحة الشرطة التقنية والعلمية، السبت، بتوقيف 4 أشخاص متورطين في القضية.

وأضافت أن منهم طلبة بجامعة الحسن الأول بعاصمة الشاوية، للاشتباه بتورطهم في الابتزاز الجنسي والنصب والتهديد بنشر صور وفيديوهات خليعة للضحايا المفترضين، بعد تصويرهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمت عملية إيقاف المشتبه بهم الأربعة، الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما، وينحدرون من وادي زم بإقليم سطات، بناء على شكاية تقدم بها شخص منحدر من دولة خليجية.

وقال الضحية إنه تعرض للنصب والابتزاز الجنسي والتهديد بنشر صور خاصة له في أوضاع غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استدراجه من قبل فتاتين لتصويره في مشاهد مخلة.

وأضاف الإعلام المغربي أنه يُشتبه بتوظيف فتاتين كطعم لاستدراج الضحايا عبر الأنظمة المعلوماتية ووسائل التواصل، وتصويرهم في مشاهد إباحية، ثم ابتزازهم وتهديدهم بنشر فحوى التسجيلات في حال عدم إرسالهم المبالغ المالية المطلوبة والمحددة من قبل المشتبه فيهم.

وكانت عناصر الضابطة القضائية بسطات انتقلت إلى إحدى الشقق بالمدينة ذاتها، بناء على معلومات تقنية دقيقة، وتتبع متواصل لآثار المشتبه بهم، حيث أفلحت في توقيف 4 أفراد.

كما حجزت كل الوسائل التي يمكن أن تفيد في البحث التمهيدي، قبل وضع الشبان المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، واتخاذ القرار القانوني في حقهم.

مقالات ذات صلة
رئيسة وزراء نيوزيلندا تطبق قيود كورونا على زفافها

رئيسة وزراء نيوزيلندا تطبق قيود كورونا على زفافها

بعد شماتتها في الجزائر.. مغاربة يقصفون “حمالة الحطب” بالثقيل

بعد شماتتها في الجزائر.. مغاربة يقصفون “حمالة الحطب” بالثقيل

نوال الزغبي تتصدر الترند بعد إعلان إفلاسها!

نوال الزغبي تتصدر الترند بعد إعلان إفلاسها!

مصر تتبرأ من أول فيلم عربي على نتفليكس بعدما أثار جدلا ووصل إلى البرلمان

مصر تتبرأ من أول فيلم عربي على نتفليكس بعدما أثار جدلا ووصل إلى البرلمان

خبيرة تطمئن الأولياء: أعراض كورونا عند الأطفال غير خطيرة

خبيرة تطمئن الأولياء: أعراض كورونا عند الأطفال غير خطيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد