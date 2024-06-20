-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

مغربي يجلد أمه حتى الموت لسبب صادم!

جواهر الشروق
  • 894
  • 0
مغربي يجلد أمه حتى الموت لسبب صادم!

تداولت تقارير إخبارية تفاصيل حادثة غريبة، وقعت بمدينة الدار البيضاء المغربية، حيث أقدم شاب على جلد والدته المسنة لسبب صادم.  

وبحسب صحف محلية، فقد اهتزت ساكنة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، أياما قبل عيد الأضحى، على وقع الحادثة البشعة، التي صدمت الكثيرين، حيث قام أحد الشباب بتعذيب والدته حتى الموت بعد اعتناقه مذهبا متطرفا!

وأضاف الإعلام المغربي أن الجاني الجاني، البالغ من العمر 30 عاما قرر تطبيق الحد على والدته البالغة 63 عاما، تطهيرا لها من الذنوب بعد اعتقاده أنها تورطت في “سلوك فاحش”.

ولفظت المسنّة المغربية أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة بعد عجزها عن تحمل التعذيب على يد ابنها الذي جلدها بقسوة لساعات طويلة.

وحسب التحقيقات التي باشرتها السلطات المغربية فور وقوع الجريمة، أسفرت عن أن المجني عليها توفيت بعد عجز جسدها النحيل على تحمل ضربات السياط التي كانت قاسية عليها.

وأبانت نتائج البحث أن الشاب المتهم بقتل والدته يعتنق مذهبا شيعيا متطرفا، بعد محاولة تمويه مصالح الدرك أثناء التحقيق بأن الجريمة كانت بسبب اقتناء أضحية العيد.

وانتهى التحقيق باعتراف المتهم بتبنيه فكرا متطرفا، مع حجز تسجيلات تخص مذهبا شيعيا يقدم دروسا على مواقع التواصل، يشجع على تطبيق الحد عليها وجلدها لتطهيرها من الذنوب.

مقالات ذات صلة
متى يتسبب شاحن الهاتف في اندلاع الحرائق؟

متى يتسبب شاحن الهاتف في اندلاع الحرائق؟

وفاة “مؤثرة” تونسية بأزمة قلبية أثناء رحلتها لإيطاليا

وفاة “مؤثرة” تونسية بأزمة قلبية أثناء رحلتها لإيطاليا

الأميركية سميث تحطم الرقم القياسي العالمي في الـ 100 متر سباحة على الظهر

الأميركية سميث تحطم الرقم القياسي العالمي في الـ 100 متر سباحة على الظهر

محاكمة المرأتين اللتين أطلقتا شائعات تحول زوجة ماكرون الجنسي

محاكمة المرأتين اللتين أطلقتا شائعات تحول زوجة ماكرون الجنسي

إليك أهم نصائح طهي اللحوم لتجنب التسمم

إليك أهم نصائح طهي اللحوم لتجنب التسمم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد