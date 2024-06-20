مغربي يجلد أمه حتى الموت لسبب صادم!

تداولت تقارير إخبارية تفاصيل حادثة غريبة، وقعت بمدينة الدار البيضاء المغربية، حيث أقدم شاب على جلد والدته المسنة لسبب صادم.

وبحسب صحف محلية، فقد اهتزت ساكنة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، أياما قبل عيد الأضحى، على وقع الحادثة البشعة، التي صدمت الكثيرين، حيث قام أحد الشباب بتعذيب والدته حتى الموت بعد اعتناقه مذهبا متطرفا!

وأضاف الإعلام المغربي أن الجاني الجاني، البالغ من العمر 30 عاما قرر تطبيق الحد على والدته البالغة 63 عاما، تطهيرا لها من الذنوب بعد اعتقاده أنها تورطت في “سلوك فاحش”.

ولفظت المسنّة المغربية أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة بعد عجزها عن تحمل التعذيب على يد ابنها الذي جلدها بقسوة لساعات طويلة.

وحسب التحقيقات التي باشرتها السلطات المغربية فور وقوع الجريمة، أسفرت عن أن المجني عليها توفيت بعد عجز جسدها النحيل على تحمل ضربات السياط التي كانت قاسية عليها.

وأبانت نتائج البحث أن الشاب المتهم بقتل والدته يعتنق مذهبا شيعيا متطرفا، بعد محاولة تمويه مصالح الدرك أثناء التحقيق بأن الجريمة كانت بسبب اقتناء أضحية العيد.

وانتهى التحقيق باعتراف المتهم بتبنيه فكرا متطرفا، مع حجز تسجيلات تخص مذهبا شيعيا يقدم دروسا على مواقع التواصل، يشجع على تطبيق الحد عليها وجلدها لتطهيرها من الذنوب.