مغناس أكليوش موهبة جزائرية جديدة في الملاعب الفرنسية

موناكو يعتبره بديلا مناسبا لنجمه وسام بن يدر في المستقبل

تشهد الملاعب الفرنسية ميلاد موهبة جزائرية صاعدة تتمثل في المهاجم الفرانكو-جزائري، مغناس أكليوش، صاحب 19 عاما. هذا الأخير، وقع على أول عقد احترافي له في بداية شهر فيفري الجاري مع الفريق الأول لنادي موناكو حتى جوان 2024 بعدما أن خطف الأضواء مع تشكيلة الرديف لنادي الإمارة.

ويستحق أكليوش المتابعة من طرف الطاقم الفني الوطني بالنظر للإمكانيات التي يتمتع بها وقدرته السريعة في الاندماج مع المجموعة، حيث نجح خلال فترة وجيزة في التأقلم مع التشكيلة الأولى لنادي موناكو الفرنسي، وساهم في عبوره الدور ربع النهائي من كأس فرنسا من أول ظهور له كأساسي بواسطة تمريرة حاسمة تسببت في هدف لفريقه في شباك نادي أميان.

وواصل مغنيس أكليوش ظهوره في الملاعب الفرنسية بعد مشاركته كبديل في مباراة الأسبوع الخامس والعشرين من البطولة الفرنسية للدرجة الأولى، في مواجهة نادي موناكو وبوردو، حيث أخذ مكان النجم الفرنسي وسام بن يدر في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتحصل على ثقة مدربه الذي اعتمد عليه كمهاجم صريح للضغط على المنافس في منطقته، وبالرغم من أنه شارك في وقت ضئيل من المباراة لكن دخوله كان إيجابي، حيث تقمص دوره على أحسن وجه ووظف سرعته في الهجمات المرتدة لإحراج نادي بوردو في ظل النقص العددي الذي كان يعاني منه فريقه الذي لعب بعشرة لاعبين إثر طرد زميل له.

وجذب أكليوش أنظار الصحافة المحلية بفرنسا التي تحدثت عنه في عدة مناسبات، وأثنت على إمكانياته وما يقدمه خلال هذا الموسم، سواء في المباريات التي لعبها مع تشكيلة الفريق الرديف لموناكو أم في الدقائق التي لعبها مع الفريق الأول، وتنبأت له بمستقبل كبير في حالة ما إذا سارت الأمور معه بشكل طبيعي.