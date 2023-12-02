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الجزائر

مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار وتتمنى الموت للغزيين على أنغام “بنت السلطان”!

الشروق أونلاين
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مغنية إسرائيلية تتوعد السنوار وتتمنى الموت للغزيين على أنغام “بنت السلطان”!

نشرت وسائل إعلام عبرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل فني لمغنية إسرائيلية، وهي تتوعد السنوار وتتمنى الموت للغزيين على أنغام بنت السلطان.

تظهر المغنية رينات بار في الفيديو المتداول، وهي تتوعد القيادي في حركة “حماس” الفلسطينية، ورئيس مكتبها السياسي في غزة، يحيى السنوار، والأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، بالموت.

وكانت كلمات الأغنية التي رددتها رينات أمام جنود الاحتلال، تقول: “غدًا يموت يحيى السنوار، وغزة كلها”، وهي أمنية الجيش المهزوم في غزة، والذي يطلب رأس السنوار وبعض قادة حماس للتغطية على فشله الذريع.

وأضافت المغنية الإسرائيلية رينات، تهديدًا لأهل قطاع غزة، بتنفيذ عمليات إبادة جماعية بحقهم، في محاولة منها لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي، الذي يخسر الكثير من جنوده ومدرعاته في غزة.

وقامت رينات باقتباس لحن أغنية “بنت السلطان” الشهيرة لأحمد عدوية لتغني للجنود الإسرائيليين بالعبرية.

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