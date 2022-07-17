مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن لأسباب دينية (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر كيف تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للإحراج من طرف مغنية إسرائيلية.

و يظهر في المقطع المصر كيف رفضت المغنية “وفال ديان” مصافحة بايدن، بعد تقديم مقطع غنائي خلال حفل استقبال أقيم له في المقر الرئاسي بالقدس المحتلة، مساء الخميس 14 جويلية.

ونهض الرئيس الأمريكي لمقابلة المغنية وفال ديان وشريكها في الحفل وران دانكنر ومد يده لمصافحة ديان، لكنها اكتفت بالتحية ورفضت تبادل المصافحة باليد لأسباب دينية.

وعبّر الكثير من الحضور عن شعورهم بالصدمة بسبب تصرف وفال الذي يعد إحراجًا للرئيس بايدن أمام الكاميرات التي ترصد زيارته إلى إسرائيل لحظة بلحظة.

من جانبها، أصدرت وفال بيانًا صحفيًا لتوضيح موقفها، أكدت خلاله على سعادتها للمشاركة في حفل استقبال الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أنها أوضحت لمنظمي الحفل أنها لا تصافح الرجال لأسباب دينية.

ولفتت إلى أن منظمي الحفل كان بإمكانهم إخبار الرئيس بايدن بموقفها.

وأضافت: “لم يكن لدي أي نية لعدم الاحترام أو إيذاء أي شخص، ولكن فقط حاولت تمثيل بلدي مع الحفاظ على قيمي”.

واختارت المطربة في ذلك الوقت عدم الخروج عن قيمها، ومن ثَم انحنت للرئيس الأمريكي مبتسمة له، ولكن دون أن تصافحه.

وأثارت القضية ردود فعل متباينة، حيث تساءل البعض ماذا لو فعلتها مسلمة؟