“مغنية” تُحرز ميداليتَين مُتوسّطيتَين
أهدت ربّاعة رفع الأثقال مغنية حمادي إلى الجزائر، الأحد، ميداليتَين في ألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.
وحازت مغنية حمادي فضية صنف الخطف وزن 71 كلغ، وبرونزية صنف النثر في الوزن ذاته.
أهدت ربّاعة رفع الأثقال مغنية حمادي إلى الجزائر، الأحد، ميداليتَين في ألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.
وحازت مغنية حمادي فضية صنف الخطف وزن 71 كلغ، وبرونزية صنف النثر في الوزن ذاته.
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