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يستعيد سيرة الفنانة حسنة البشارية

“مغنية روك الصحراء” أفضل وثائقي بمهرجان “نظرة لإفريقيا” بكندا

زهية منصر
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“مغنية روك الصحراء” أفضل وثائقي بمهرجان “نظرة لإفريقيا” بكندا
ح.م

توّج الفيلم الوثائقي “مغنية روك الصحراء” للمخرجة صارة ناصر بجائزة أفضل وثائقي في الطبعة 38 من مهرجان “نظرة لإفريقيا” في موريال الكندية.

يستعيد الوثائقي الذي وقعته المخرجة الجزائرية الكندية سيرة واحد من أعمدة غناء الديوان الأيقونة حسنة البشارية، حيث يصوّر الفيلم في 15 دقيقة “صورة حميمية وعميقة لحسنة البشارية”.

وقالت المخرجة سارة نصري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن تتويج فيلمها يعكس “الاعتراف بالمهنة الرائعة التي حققتها حسنا البشرية، والتي ستسمح لها بالحصول على كل التقدير الذي تستحقه”.

وعبرت المخرجة الشابة عن أملها في عرض الوثائقي في الجزائر بحضور الفنانة.

وكان العمل قد استرعى انتباه الصحافة الكندية التي أشادت بأول عمل يكرّم “جوهرة صغيرة” ومخصص لامرأة تعزف على القمبري.

كما كشفت المخرجة أن الفيلم يسترجع 20 سنة من أرشيف عميدة فن الديوان حسنة البشارية. وقالت إن هذا العمل السينمائي هو “الأول من نوعه المكرس لأول امرأة تعزف ببراعة على آلة القمبري، وهي الآلة الوحيدة المستعملة في موسيقى ورقص الديوان الذي ينحصر أداؤه على عنصر الرجال فقط (المعلم)” وأضافت أن “فيلمها الوثائقي يسطر المسار الجغرافي والاجتماعي والثقافي لحسناء البشارية”.

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