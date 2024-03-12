مغنية شهيرة تسطو على لحن أغنية مسلسل جزائري لصالح عمل مغربي!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بالحديث عن سرقة مغنية شهيرة للحن أغنية مسلسل الخاوة الجزائري لصالح عمل مغربي.

وبحسب ما أفادت صفحات فنية فقد تعرض لحن مسلسل الخاوة الجزائري للفنان كادير الجابوني للتقليد من طرف مغنية كبيرة ومعروفة، هي بلقيس فتحي!

وبمجرد أن طرحت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، جينيريك المسلسل الرمضاني المغربي “بين لقصور”، تحت عنوان “شكون كان يقول”، حتى انهالت عليها التعليقات التي تشير لسرقته من مسلسل “الخاوة”.

وشاركت بلقيس الأغنية عبر حسابها على إنستغرام، معبرة عن سعادتها بالعمل، قائلةً: “جينيريك مسلسل “بين لقصور”، المغربي على mbc5tv الآن عبر قناتي في اليوتيوب.. إهداء لجمهور المغرب الواعر البوجوص اللي وحشني بزاف أبغيكم ديما وديما مغرب”.

وأعرب نشطاء عن استغرابهم من السرقة المغربية الممنهجة لكل ما هو جزائري، إذ ليست المرة الأولى التي يتم السطو فيها على أغاني وألحان جزائرية، كان أبرزها أغنية “مبروك علينا” للفنان الراحل رابح درياسة، التي غناها عام 1982 لتشجيع المنتخب الجزائري في مونديال المكسيك.