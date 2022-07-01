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مغني شهير يلغي حفلا بالمغرب بسبب مذبحة مليلية

الشروق أونلاين
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مغني شهير يلغي حفلا بالمغرب بسبب مذبحة مليلية

ألغى فنان نيجيري شهير حفله الموسيقي بالمغرب، والذي كان مقررا ضمن مهرجان “كازابلانكا”، بسبب مذبحة مليلية.

وأعلن الفنان، سيون كوتي، الخميس، إلغاء الحفل، تعبيرا عن “الحداد” على أرواح 23 مهاجرا من إفريقيا قضوا لدى محاولة اقتحام جيب مليلية الاسبانية انطلاقا من المغرب.

وقال كوتي في مقطع مصور نشره عبر حسابه على إنستغرام: “أعلن لكم بحزن كبير إلغاء سفرنا إلى المغرب نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان كازابلانكا”، في الدار البيضاء.

وأضاف: “من المستحيل بالنسبة لي صعود الخشبة بضمير مرتاح وقضاء وقت ممتع، بينما فقد كل هذا العدد الأفارقة الحياة، يجب علينا أن نقيم الحداد على أرواحهم”.

وقتل نحو 23 مهاجرا، وفق الحصيلة الرسمية للسلطات المغربية، خلال محاولة نحو ألفي مهاجر إفريقي اقتحام جيب مليلية الإسباني الجمعة انطلاقا من الأراضي المغربية.

وعزت الرباط هذه الحصيلة غير المسبوقة من الضحايا إلى حوادث “تدافع وسقوط من السياج الحديدي” فيما اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا “باللجوء المفرط إلى القوة”، داعية إلى “التحقيق” فيما جرى، وهو أيضا ما طالبت به منظمات حقوقية مغربية وإسبانية.

وأكد مصدر لدى منظمي مهرجان “كازابلانكا:، الذي يقام بين 1 و3 جويلية، إلغاء حفل كوتي “بقرار شخصي للفنان”.

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