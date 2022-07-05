مغني “كباريهات” يدير شبكة لتهريب المهاجرين السريين

الأمن يصدر في حقه نشرية حمراء

أسرت مصادر عليمة لـ”الشروق”، أن الجهات الأمنية في وهران، تكون قد أطلقت مذكرة بحث في حق مغن مشهور في الغرب الجزائري بالأغنية الرايوية، من مواليد 1980، استغل شهرته وثروته التي كسبها من سهرات العلب الليلية، لشراء قوارب نفاثة فائقة السرعة لتنفيذ رحلات إبحار سري من مدن شاطئية في وهران نحو بلاد الأندلس، حيث تقول المصادر، إن المعني موضوع بحث واسع منذ تاريخ 22 ماي الماضي، وصدر أمر بالقبض عليه بعد أسبوع فقط من ورود اسمه في محضرين رسميين، أسهبا في شرح مخططات تسفير الشبان على متن قارب نزهة من نوع قليسور ملك له، ويتولى صديقه القاطن في عين الترك استلام الأموال في مواقع معينة بعيدة عن الأعين، فيما يتلقى سائق القارب وهو دليل ومرشد في آن واحد لذات الشبكة السرية، ما قيمته 500 ألف دينار جزائري عن كل عملية تهريب لـ”الحراقة” إلى الجزر الإسبانية.

وتورد مصادر “الشروق”، أن فرقة أمنية مختصة في مكافحة تهريب البشر، طوقت في الأسبوع الأخير من الشهر الفائت، مسكن مغني الكباريهات، تنفيذا لأمر قضائي صادر بإيقافه وتقديمه إلى الجهات المكلفة للتحقيق في ملفه وملفات مماثلة تخص بارونات في حال فرار وجدوا ضالتهم في تجارة تهريب البشر لكسب ثروات، وتستبعد بعض المصادر أن يكون المطلوب أمنيا وقضائيا في وهران، فرّ إلى خارج الوطن، علما أن لديه أملاكا غير منقولة في وهران وولاية ساحلية أخرى في غرب الوطن، اقتناها في فترة وجيزة، نتيجة هذه الأنشطة غير المشروعة.

وتكشف المعلومات أن هذا الأخير، لم يكن معروفا في أوساط المتابعين لظاهرة الهجرة غير النظامية، بضلوعه في تهريب الشباب من شواطئ وهران، لاسيما النقاط البحرية غير المراقبة في عين الترك وبوسفر، ليتحول المبحوث عنه، في ظرف قياسي إلى بارون كبير في جريمة تسفير البشر بأموال معتبرة، تصل أحيانا إلى 1 مليون دينار جزائري لرحلة الحراق الواحد، ما يضمن قبض ما لا يقل عن 1.3 مليار في كل عملية كونه ينقل في كل رحلة 13 شخصا في المتوسط.

وبالنظر إلى خطورة الأفعال الإجرامية، التي يتابع من أجلها هذا البارون الذي كان يحيي سهرات حمراء في علب ليلية غرب وهران، حاصرت المصالح الأمنية المكلفة بالتحري والبحث في ملف الحال، عدة علب ليلية وداهمت بعضها بموجب إذن بالتفتيش صادر عن الجهات القضائية المختصة، غير أنها لم تفلح في القبض عليه لحد الآن، كما وضعت صورة هذا الأخير ضمن نشرية بحث حمراء تضم عدة مطلوبين متورطين في تدبير وتنظيم خروج أشخاص إلى شبه الجزيرة الإيبيرية بشكل غير مشروع.

مع العلم أن هذه اللائحة السوداء لعدد الأشخاص المبحوث عنهم، ضمت أيضا اسم مغنية “كباريه” فرت إلى الخارج في رحلة إبحار سري إلى مايوركا جنوب شرق إسبانيا ومن ثم إلى فرنسا، حيث استقرت في باريس، كما لا تخلو اللائحة من أسماء رجال أثرياء وأبناء مسؤولين وتجار ومغتربين ولاعبين سابقين في فرق وطنية معروفة، انخرطوا في جريمة الاتجار في البشر بتوفير قوارب سريعة ودراجات عائمة فائقة السرعة “جات سكي” لتحصيل أموال معتبرة في ظرف قياسي، في استغلال واضح لرغبة الأشخاص الطامحين إلى بلوغ “الإلدورادو الأوروبي”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأشخاص المطلوبين من قبل الجهات المختصة، يشتبه في تسببهم أيضا في عدة حوادث تراجيدية عرفتها شواطئ وهران، بتنظيم خروج أشخاص وأسر بأكملها في ظروف مناخية صعبة، تحولت ذات الرحلات إلى أخبار مفجعة بمصرع أشخاص وفقدان آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، حيث تم استرجاع قوارب جانحة في عرض البحر تحمل وثائقها هويات أبناء ومقربين من هؤلاء الأثرياء الذين يفضلون تسجيل مثل هذه الممتلكات بأسماء أخرى أو مستعارة للحيلولة دون وقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.