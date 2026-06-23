مـطـار الـجزائـر يوظـف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر عن فتح باب التوظيف لفائدة المتحصلين على شهادات في مجال الفندقة من الجنسين، وذلك لتلبية احتياجات صالونات الشخصيات المهمة (VIP) بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

واشترطت الشركة حيازة شهادة في الفندقة وخبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات، مع إتقان اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى التمتع بمظهر لائق.

كما تتضمن المؤهلات المطلوبة القدرة على ضمان نظافة صالونات الشخصيات المهمة وتوفير أفضل ظروف الراحة والرضا للمسافرين، إلى جانب التحكم في تقنيات الخدمات الفندقية وتسييرها، وتنسيق وتقديم أطباق البوفيهات.

وأكدت الشركة أهمية التحلي بالدقة وسرعة الاستجابة والالتزام بالسرية المهنية أثناء أداء المهام.

ودعت الراغبين في الترشح إلى إرسال سيرهم الذاتية مرفقة بصورة احترافية حديثة عبر البريد الإلكتروني التالي[email protected].