مفاجآت عن أنجلينا جولي يفجّرها حارسها الشخصي!

فجّر الحارس الشخصي للفنانة العالمية أنجلينا جولي مفاجآت غير متوقعة عن حياتها الخاصة ومحاولتها تسميم علاقة أبنائها بوالدهم الممثل براد بيت.

وبحسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد كشف توني ويب، الحارس الشخصي لنجمة هوليوود، أنها عملت على إفساد العلاقة بين زوجها السابق وأطفالهما الستة بعد انفصالهما وتوسع هوة الخلاف بينهما.

وعمل توني ويب، الجندي البريطاني السابق في القوات الجوية الخاصة، لدى العائلة الشهيرة لأكثر من 20 عامًا، بدءًا من عام 2000، مبينًا أن جولي طردته بعد أن وقف اثنان من أفراد الأمن التابعين له إلى جانب براد بيت بعد الانفصال.

وتشير المستندات المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، إلى أن زميل ويب أخبره أنه سمع جولي “تشجع الأطفال على تجنب قضاء الوقت مع بيت أثناء زيارات الحضانة”.

كما يدعي ويب أنه تم استدعاء اثنين من مساعديه للإدلاء بشهادتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الزوجين المنفصلين.

ويكشف في الوثيقة أنه عادة ما يتلقى الأوامر من مايكل فييرا، المساعد الشخصي لجولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين بيت وجولي انهارت في عام 2016.

يذكر أنه لدى أنجلينا جولي 6 أبناء، منهم توأم نوكس وفيفيان 15 عاما من زوجها السابق براد بيت، والذي أنجبت منه أيضا شيلوه 17 عاما بجانب أبنائها، الذين تبنتهم خلال ارتباطها بالنجم الشهير، وهم مادوكس- 22 عاما- وباكس – 20 عاما- وزهرة – 18 عاما.