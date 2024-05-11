-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

مفاجآت عن أنجلينا جولي يفجّرها حارسها الشخصي!

جواهر الشروق
  • 284
  • 0
مفاجآت عن أنجلينا جولي يفجّرها حارسها الشخصي!

فجّر الحارس الشخصي للفنانة العالمية أنجلينا جولي مفاجآت غير متوقعة عن حياتها الخاصة ومحاولتها تسميم علاقة  أبنائها بوالدهم الممثل براد بيت.

وبحسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد كشف توني ويب، الحارس الشخصي لنجمة هوليوود، أنها عملت على إفساد العلاقة بين زوجها السابق وأطفالهما الستة بعد انفصالهما وتوسع هوة الخلاف بينهما.

وعمل توني ويب، الجندي البريطاني السابق في القوات الجوية الخاصة، لدى العائلة الشهيرة لأكثر من 20 عامًا، بدءًا من عام 2000، مبينًا أن جولي طردته بعد أن وقف اثنان من أفراد الأمن التابعين له إلى جانب براد بيت بعد الانفصال.

وتشير المستندات المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، إلى أن زميل ويب أخبره أنه سمع جولي “تشجع الأطفال على تجنب قضاء الوقت مع بيت أثناء زيارات الحضانة”.

كما يدعي ويب أنه تم استدعاء اثنين من مساعديه للإدلاء بشهادتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الزوجين المنفصلين.

ويكشف في الوثيقة أنه عادة ما يتلقى الأوامر من مايكل فييرا، المساعد الشخصي لجولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين بيت وجولي انهارت في عام 2016.

يذكر أنه لدى أنجلينا جولي 6 أبناء، منهم توأم نوكس وفيفيان 15 عاما من زوجها السابق براد بيت، والذي أنجبت منه أيضا شيلوه 17 عاما بجانب أبنائها، الذين تبنتهم خلال ارتباطها بالنجم الشهير، وهم مادوكس- 22 عاما- وباكس – 20 عاما- وزهرة – 18 عاما.

مقالات ذات صلة
إصفرار الأسنان أسباب صحية وأخرى غير مألوفة

إصفرار الأسنان أسباب صحية وأخرى غير مألوفة

“تهدد الصحة وتسبب السرطان”.. خبراء يحذّرون من الأكواب الكرتونية!

“تهدد الصحة وتسبب السرطان”.. خبراء يحذّرون من الأكواب الكرتونية!

هندية تلقي بطفلها الأبكم في قناة مليئة بالتماسيح لسبب صادم!

هندية تلقي بطفلها الأبكم في قناة مليئة بالتماسيح لسبب صادم!

بالفيديو.. هكذا ردّت كيم كارداشيان على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين”!

بالفيديو.. هكذا ردّت كيم كارداشيان على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين”!

فيديو مروّع لخنق امرأة وسحبها بين سيارتين لاغتصابها يثير ضجة واسعة!

فيديو مروّع لخنق امرأة وسحبها بين سيارتين لاغتصابها يثير ضجة واسعة!

5 شروط يجب مراعاتها عند شراء البيض

5 شروط يجب مراعاتها عند شراء البيض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد