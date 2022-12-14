مفاجأة.. بن زيمة يُمكنه خوض نهائي المونديال!

يُمكن للنجم كريم بن زيمة حضور نهائي كأس العالم 2022 بِقطر، في حال بلوغ منتخب فرنسا هذه المحطّة الختامية.

ومنحت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني الضّوء الأخضر للاعبها بن زيمة، من أجل خوض نهائي المونديال مساء الأحد المقبل، إذا حاز منتخب “الديكة” تأشيرة تنشيط هذه المباراة الختامية. تقول الصحيفة الإسبانية “موندو ديبورتيفو” في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الأربعاء.

ويغيب بن زيمة عن المونديال القطري، بِداعي إصابة تعرّض لها على مستوى الفخذ اليسرى في الـ 19 من نوفمبر الماضي.

ومازال كريم بن زيمة مُدرجا ضمن قائمة اللاعبين الـ 26 لِمنتخب فرنسا، الذين يخوضون تظاهرة كأس العالم. لِأن المسؤول الفني الأوّل ديدييه ديشان لم يشطب اسمه، ولم يجلب لاعبا بديلا لِصاحب جائزة “الكرة الذهبية” 2022.

ولكن قبل ذلك، يتعيّن إعلان الناخب الوطني ديشان عن توجيهه الدّعوة مُجدّدا لِبن زيمة، وأيضا اجتياز “الديكة” لِعقبة الفريق المغربي بِرسم نصف نهائي كأس العالم، سهرة الأربعاء.