-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
9 قتلى و41 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة
رياضة

مفاجأة.. بن زيمة يُمكنه خوض نهائي المونديال!

الشروق الرياضي
  • 155
  • 0
مفاجأة.. بن زيمة يُمكنه خوض نهائي المونديال!
الأرشيف
كريم بن زيمة

يُمكن للنجم كريم بن زيمة حضور نهائي كأس العالم 2022 بِقطر، في حال بلوغ منتخب فرنسا هذه المحطّة الختامية.

ومنحت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني الضّوء الأخضر للاعبها بن زيمة، من أجل خوض نهائي المونديال مساء الأحد المقبل، إذا حاز منتخب “الديكة” تأشيرة تنشيط هذه المباراة الختامية. تقول الصحيفة الإسبانية “موندو ديبورتيفو” في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الأربعاء.

ويغيب بن زيمة عن المونديال القطري، بِداعي إصابة تعرّض لها على مستوى الفخذ اليسرى في الـ 19 من نوفمبر الماضي.

ومازال كريم بن زيمة مُدرجا ضمن قائمة اللاعبين الـ 26 لِمنتخب فرنسا، الذين يخوضون تظاهرة كأس العالم. لِأن المسؤول الفني الأوّل ديدييه ديشان لم يشطب اسمه، ولم يجلب لاعبا بديلا لِصاحب جائزة “الكرة الذهبية” 2022.

ولكن قبل ذلك، يتعيّن إعلان الناخب الوطني ديشان عن توجيهه الدّعوة مُجدّدا لِبن زيمة، وأيضا اجتياز “الديكة” لِعقبة الفريق المغربي بِرسم نصف نهائي كأس العالم، سهرة الأربعاء.

مقالات ذات صلة
بعد البرتغال.. منتخب آخر يُريد انتداب المدرب مورينيو

بعد البرتغال.. منتخب آخر يُريد انتداب المدرب مورينيو

الإتحاد البلجيكي يبحث عن مدرب جديد بإعلان توظيف

الإتحاد البلجيكي يبحث عن مدرب جديد بإعلان توظيف

“الخضر” في حاجة إلى نجوم قدامى يسوّقون اسمه في المستوى العالي

“الخضر” في حاجة إلى نجوم قدامى يسوّقون اسمه في المستوى العالي

بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص ديسمبر

بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص ديسمبر

حارس منتخب المغرب يرفض الحديث بغير العربية بقطر.. حقيقة الحادثة

حارس منتخب المغرب يرفض الحديث بغير العربية بقطر.. حقيقة الحادثة

مستجدات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

مستجدات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد