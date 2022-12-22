مفاجأة كبيرة بخصوص عقد رونالدو مع النصر السعودي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت “ماركا” أن عقد رونالدو مع النصر السعودي، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة العربية السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

صحيفة إسبانية: صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي تمت

وأكد تقرير صحفي إسباني، يوم الخميس، أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف النصر السعودي، قد تمت.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية : أنه “سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راتب كريستيانو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم كما تردد مؤخرا.

وأفادت الصحيفة أن النجم البرتغالي سيرتدي رقمه المفضل وهو الرقم 7.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية سباقة للكشف عن مفاوضات النجم البرتغالي مع النصر السعودي، حيث قالت مؤخرا، أن اللاعب تنقل إلى دبي ، تحسبا للانتقال إلى السعودية.

وجاء تقرير صحيفة “آس” الإسبانية، ليؤكد الأخبار التي أكدتها “ماركا” حول حسم النادي السعودي لصفقة رونالدو.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت وصول النجم البرتغالي سهرة الأربعاء إلى السعودية من أجل ترسيم عقده.

صحيفة ماركا.. رونالدو في دبي قبل الانتقال إلى السعودية لحسم الصفقة

ويوم 20 ديسمبر 2022، أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم البرتغالي تنقل إلى دبي، على أن يتوجه بعدها إلى السعودية في الأيام القليلة المقبلة، لحسم صفقة انتقاله إلى النصر السعودي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن كريستيانو منتظر في الرياض، من قبل مسؤولي “النصر”، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التوقيع على ما تمت مناقشته، خلال المفاوضات.

وتابعت “ماركا”: “رونالدو سيصبح لاعبا في النصر السعودي، حتى جوان 2025، والمفاوضات بدأت عند وداعه لمانشستر يونايتد”.

وذكرت “ماركا” بالعرض المقدم من طرف النادي السعودي للنجم البرتغالي، وهو عقد يمتد لمدة موسمين ونصف بقيمة 200 مليون يورو بين الراتب واتفاقيات الإعلان.

وكان كريستيانو قد نفى في وقت سابق من الشهر الجاري توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي، وقال أن خبر انتقاله إلى “النصر” ، “غير صحيح”.