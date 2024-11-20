مفارقة وأرقام غريبة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الخضر يتأهلون بسهولة وإقصاء موريتانيا..

اختُتمت تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، مساء الثلاثاء، باكتمال عقد المتأهلين إلى النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة الأغلى والأكبر في القارة السمراء، وتأهلت منتخبات تنزانيا وبوتسوانا وموزمبيق للحاق بالمنتخبات الـ21، التي كانت ضمنت حضورها في “كان 2025”.

انتهت تصفيات “كان” 2025 بإجراء الجولتين الخامسة والسادسة، اللتين شهدتا عدة مفاجآت، على رأسها إقصاء منتخب غانا الذي لن يكون حاضرا في العرس الكروي القاري، بالإضافة إلى المنتخبين العربيين ليبيا وموريتانيا، هذا الأخير الذي كان برز في كأس إفريقيا بكوت ديفوار بفوزه على المنتخب الوطني وإقصائه من الدور الأول للبطولة.

في المقابل، تمكن المنتخب السوداني من اقتطاع تأشيرة تأهله إلى النهائيات، علما أن المنتخب الوطني الجزائري من بين أول المنتخبات التي حسمت تأهلها مبكرا، ودون خطأ، بعد سيطرته على المجموعة الخامسة التي ضمت غينيا الاستوائية وطوغو وليبيريا.

ويشارك في “الكان” 2025 المقررة في المغرب، 24 منتخبًا، منذ قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا من 16 إلى 24 منتخبًا خلال دورة مصر عام 2019.

وخاض 48 منتخبًا غمار التصفيات بنظام المجموعات، فبعد خوض 8 منتخبات إفريقية الأسوأ تصنيفًا لدور تمهيدي، تأهلت 4 منتخبات أضيفت لـ44 منتخبًا جرى توزيعها على 12 مجموعة، يتأهل منها منتخبان عن كل مجموعة (الأول والثاني)، ما عدا مجموعة البلد المضيف المغرب (المجموعة الثانية) التي تأهل عنها منتخب واحد فقط.

وتأهل 24 منتخبًا للمشاركة في النسخة المقبلة من “الكان”، وهي المغرب (مستضيف البطولة)، الجزائر، تونس، مصر، السودان، جزر القمر، السنغال، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، الكاميرون، غينيا الاستوائية، جنوب أفريقيا، نيجيريا، الغابون، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، أنغولا، زامبيا، زيمبابوي، مالي، بنين، تنزانيا، بوتسوانا وموزمبيق.

وبغض النظر عن عامل المفاجآت وأسماء المنتخبات المتأهلة للمشاركة في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا 2025، فإن تصفياتها وحتى موعد تنظيمها أدى إلى بروز أرقام غريبة وأحداث غير مسبوقة على طول التاريخ الطويل لهذه المسابقة الأغلى في القارة السمراء التي تُجرى كل عامين.

الرقم الغريب الأول هو أن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 انطلقت وانتهت في نفس العام الذي أجريت فيه “كان 2025” (أجريت بداية العام الجاري في كوت ديفوار)، وهو حدث غير مسبوق، حيث في الغالب تنطلق التصفيات القارية وتنتهي بعد أزيد من عام كامل.

أما المفارقة الثانية، فهي أنّ تصفيات النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا استغرقت ثلاثة أشهر فقط، حيث انطلقت التصفيات شهر سبتمبر وانتهت شهر نوفمبر مرورًا بشهر أكتوبر، وبمعدل مباراتين في كل فترة توقف دولي.

لكن الحدث غير المسبوق، أن المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ستنتظر حوالي 13 شهرًا كاملًا قبل المشاركة في البطولة، وهو ما لم يسبق حدوثه إلّا في نسخة 2021، التي تم تأجيلها إلى عام 2022 بسبب مخلفات جائحة كورونا، حيث كان الفارق الزمني بين التصفيات وانطلاق البطولة تسعة أشهر.

وتُجرى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي من عام 2026، وكان من المقرر إقامة هذه النسخة في جوان وجويلية 2025، لكنها تأجلت بسبب تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية المقررة خلال الفترة من 15 جوان إلى 1 جويلية من العام المقبل.