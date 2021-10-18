مفاوضات بين سوناطراك وشركائها الأوروبيين لضمان إمدادات الغاز

في ظل وضع السوق وارتفاع الأسعار.. مصدر رسمي لـ"الشروق":

أكد مصدر رسمي بقطاع الطاقة لـ”الشروق” أن شركة سوناطراك باشرت مفاوضات مع شركائها الأوروبيين في مجال الغاز، لدراسة وضع السوق الحالي وآفاق تطوره بهدف تحديد الإجراءات التي من شأنها ضمان إمدادات آمنة ومستقرة لزبائنها الدوليين.

وفي السياق، أوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن الجزائر ومن خلال شركة سوناطراك جددت التزامها بتزويد زبائنها الدوليين، مشيرا إلى أنه جرى طمأنتهم بأن أمن إمدادات زبائنها التاريخيين في صميم استراتيجية الشركة للتطوير والتسويق، سواء من خلال خطوط أنابيب الغاز العابرة للقارات أو من خلال الغاز الطبيعي المسال.

ووفق المصدر ذاته، فإن ما تم شرحه لشركاء الجزائر الأوربيين في مجال الغاز هو أن سوناطراك قد طورت ولعدة سنوات علاقاتها التجارية مع مختلف الزبائن وكان أساسها الثقة والتشاور، من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين، ما سمح بتطوير قيمة سلسلة الغاز الطبيعي وأدى إلى استمرار إمداد اسبانيا وايطاليا بالغاز.

وحسب مصدر “الشروق” فقد وفرت العقود الطويلة الأجل المبرمة مع غالبية شركاء سوناطراك إطارا لتوفير الضمانات اللازمة للمنتجين للقيام بالاستثمارات الضرورية في المنبع (البحث والاستكشاف والإنتاج) والمصب حد سواء.

كما مكنت العقود الطويلة حسب المصدر ذاته، من تأمين آمن وموثوق به لإمدادات الطاقة التي تلبي المتطلبات مقابل سعر مناسب للمستهلك النهائي لدى زبائن سوناطراك.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه بالإضافة إلى الجانب المتعلق بأمن الإمدادات، تنص العقود الطويلة الأجل على آلية للتشاور المستمر بين البائع والمشتري ويسمح ببلوغ نقطة توازن عادلة ومقبولة، موضحا أن هذا التوازن ضروري للحفاظ على الاستثمارات في الغاز في المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب والإنتاج)، وهي استثمارات حيوية لضمان أمن الامدادات مستقبلا.