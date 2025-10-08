مفاوضات شرم الشيخ.. حماس تعلن تبادل أسماء الأسرى وسط أجواء تفاؤل 

تشهد مفاوضات شرم الشيخ تطورات مهمة وسط أجواء من التفاؤل، حيث أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم، في خطوة تُعدّ مؤشراً إيجابياً نحو إحراز تقدم ملموس في مسار إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، طاهر النونو، إن وفد الحركة المشارك في مفاوضات شرم الشيخ قدّم “الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق”.

وأوضح النونو، في تصريح صحفي من شرم الشيخ اليوم الأربعاء، أن الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة لإزالة أي عقبات تعترض خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن “روحًا من التفاؤل تسري بين الجميع”.

وكشف النونو أنه “تم اليوم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم، وفق المعايير والأعداد المتفق عليها”، في خطوة وصفها بأنها “مهمة على طريق التقدم في المفاوضات”.

وتتواصل اليوم المفاوضات غير المباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء الدوليين، وسط ترقب لإمكانية تحقيق اختراق فعلي في الأيام المقبلة.