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رياضة

مفاوضات محرز والهلال السعودي تبدأ الأسبوع المقبل

الشروق أونلاين
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مفاوضات محرز والهلال السعودي تبدأ الأسبوع المقبل

تحدثت تقارير صحفية عالمية، عن رغبة نادي الهلال السعودي الكبيرة بالتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الحالية. وذكر الصحفي وخبير سوق الانتقالات، رودي غاليتي، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نادي الهلال سيبدأ بالتفاوض مع مانشستر سيتي لضم رياض محرز الأسبوع المقبل.

وأشار الصحفي إلى أن انتخابات إدارة ورئيس نادي الهلال ستجرى الأسبوع الحالي، وأن الرئيس الجديد سيسافر إلى بريطانيا للتفاوض مع مانشستر سيتي الأسبوع المقبل. وبين الصحفي أن رياض محرز أعطى موافقته لنادي مانشستر سيتي للانتقال إلى نادي الهلال في حال تقديم عرضٍ رسمي للاعب. وينتهي عقد محرز مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، حيث يسعى الهلال السعودي لشراء عقد اللاعب من السيتي.

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