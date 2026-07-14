مفاوضات معقدة بين مارسيليا ونابولي لضم غويري

قيمته الفنية تسجل تصاعداً ملحوظاً في سوق الانتقالات الأوروبية

يقترب المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، من مغادرة أسوار نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لخوض تجربة احترافية جديدة ومثيرة في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، وذلك بعدما أبدى نادي نابولي اهتماماً جاداً وقوياً بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز مركز رأس الحربة وتنشيط الخط الأمامي للفريق البارتينوبي.

ودخلت إدارة نابولي في مفاوضات مباشرة مع نظيرتها في مارسيليا، غير أن المطالب المالية لنادي الجنوب الفرنسي شكلت عقبة أولية في طريق حسم الصفقة؛ حيث اشترطت إدارة مارسيليا الحصول على مبلغ 28 مليون يورو للتخلي عن خدمات قناصها الجزائري. في المقابل، اعتبرت إدارة نابولي أن القيمة المطلوبة مبالغ فيها مقارنة بميزانيتها المخصصة للميركاتو، مما دفعها لتقديم مقترح بديل لتجاوز هذا الانسداد المالي.

وتضمن مقترح النادي الإيطالي إبرام صفقة تبادلية كبرى، يقضي بموجبها انتقال المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو إلى صفوف أولمبيك مارسيليا، بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي إضافي لإقناع إدارة النادي الفرنسي بالتنازل عن غويري. ويرى الخبراء أن هذا العرض قد يمثل حلاً مثاليًا للطرفين، حيث سيحصل مارسيليا على مهاجم خبير وهداف من طراز رفيع لتعويض الفراغ، بينما يظفر نابولي بالمهاجم الجزائري الشاب الذي يمتلك السرعة والحس التهديفي العالي.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد مشاركة غويري مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026 الأخيرة، وهو ما جعل قيمته الفنية تسجل تصاعداً ملحوظاً في سوق الانتقالات الأوروبية الصيفية.