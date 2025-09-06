مفاوضات “معمّقة” وتحذير برد قاسٍ.. ترامب يُهدد حماس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ مفاوضات “عميقة” تجرى مع حركة حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، مهدداً الحركة بحدوث “أمر سيئ” في حال عدم تجاوبها.

وقال ترامب، الجمعة، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: “نحن في مفاوضات عميقة للغاية مع حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن”، مضيفاً: “إذا لم يطلقوا سراح الرهائن فسيكون الأمر مروعا”.

وأضاف “قلنا لهم اتركوهم جميعاً. أطلقوا سراحهم جميعاً الآن. وستحدث معهم أمور أفضل بكثير، لكن إذا لم تطلقوا سراحهم جميعاً، فسيكون الوضع صعباً ومروعا”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: “إن بعض مطالب حماس جيدة.” ولم يخض ترامب في مزيد من التفاصيل.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال مقتل المزيد من الرهائن المحتجزين في غزة، مُقدمًا أرقامًا مختلفة.

وقال ترامب “قد يكون بعضهم قد مات مؤخرًا، حسب ما سمعت. آمل ألا يكون هذا صحيحًا، ولكن هناك أكثر من 30 جثة في هذه المفاوضات.”

وفي 3 سبتمبر الجاري قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها ستفرج عن جميع الرهائن ضمن صفقة شاملة، مشيرة إلى أنها تنتظر رد الاحتلال الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أوت الماضي، ووافقت عليه الفصائل الفلسطينية.