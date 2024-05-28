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الجزائر
بعد نهاية العقد مع "ويسترن يونيون" منذ عدة أسابيع

مفاوضات مع 3 متعاملين دوليين لتحويل الأموال عبر البريد

حسان حويشة
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مفاوضات مع 3 متعاملين دوليين لتحويل الأموال عبر البريد
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تجري مؤسسة بريد الجزائر التفاوض حاليا مع عدة متعاملين دوليين لتحويل الأموال من الخارج نحو الجزائر، بعد انتهاء العقد مع ويسترن يونيون العالمية، الذي كان يملك الحصرية على السوق الوطنية، وهو الأمر الذي سينتهي بفتحها لأكثر من مشغّل بهدف المنافسة وتقديم خدمات أحسن بعمولات أقل.
في هذا السياق، أفادت مصادر رفيعة على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن العقد الذي انتهى بين الطرفين منذ عدة أسابيع لم يتم تجديده من قبل مؤسسة بريد الجزائر، التي رفضت أن تبقى تابعة لقطب إقليمي، يقوم بإدارة شؤون عقد الجزائر انطلاقا من بلد آخر.
وأضافت المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، أن الطرف الجزائري ممثلا بمؤسسة بريد الجزائر، رفض التجديد مع “ويسترن يونيون” لوحده فقط، أي بامتلاك حصرية السوق الجزائرية، مشيرة إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع عدة متعاملين آخرين، بينهم ويسترن يونيون و”أورو جيرو” و”موني غرام”.
ولم تستبعد مصادرنا أن تقود المفاوضات الجارية إلى التوقيع مع المتعاملين الثلاثة وفتح السوق الوطني، وإنهاء الحصرية مع ويسترن يونيون، وهو ما سينعكس على نوعية الخدمات والتكاليف خصوصا، حيث ستكون في صالح الزبون من حيث قيمة العمولات التي ستقل نسبتها في حال وجود أكثر من متعامل، ما يدفع نحو منافسة بينهم.
واشترط الطرف الجزائري في المفاوضات أن يتم إطلاق حملات تحسيسية إعلامية حول الخدمات من طرف المتعاملين وأيضا تكوين موظفي البريد الجزائر المكلفين بعمليات المرافقة، فضلا عن تقديم خدمات ذات نوعية للزبائن، من منطلق المنافسة، بعد أن كان المتعامل السابق وهو ويسترن يونيون، يفرض الأسعار الخاصة بالعمولات كما يريد بالنظر لخلو الساحة له وحده.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على عقود جديدة مع أكثر من متعامل ومن المرجح أن يكون مع الثلاثة الذين سبق ذكرهم، في غضون الأسابيع القادمة، وفق ما أكدت عليه مصادر “الشروق”، ويجري إنهاء التفاصيل المتعلقة خصوصا بنوعية الخدمات.

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