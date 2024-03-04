مفتشون يطالبون بمراجعة تاريخ العطلة المدرسية الربيعية

العودة ستكون 48 ساعة قبل عيد الفطر تزامنا مع نهاية الأسبوع

ناشد مفتشون ورؤساء مؤسسات تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة إدخال “تصحيحات” على تاريخ عطلة الربيع، قبل الخروج إليها، على اعتبار أن العودة إلى المدارس لاستئناف الدراسة ستكون يومين قبل عيد الفطر المبارك، وبالتالي فمن المحتمل جدا أن يواجه مديرو المؤسسات التعليمية أقساما فارغة من دون تلاميذ ولا أساتذة.

أفادت مصادر “الشروق” أنه عقب قيام مفتشين ورؤساء مؤسسات تعليمية، بإعادة مراجعة رزنامة العطل المدرسية بعنوان السنة الدراسية الجارية 2023/2024، وقفوا على وجود “خلل” في تاريخ العودة من العطلة الربيعية، حيث تبين لهم بأن استئناف الدروس سيكون بتاريخ السابع أفريل المقبل، أي يومين قبل حلول موعد عيد الفطر المبارك.

هذا الوضع سيدفع، حسب ما ذكرته مصادرنا، بالتلاميذ والأساتذة على حد سواء، خاصة فئة المستفيدين من التوظيف الوطني، أي بمعنى الذين تم تعيينهم خارج ولاياتهم الأصلية، إلى التغيب يومي 8 و9 أفريل، وتأجيل بذلك استئنافهم للدراسة عبر مؤسساتهم التربوية، وذلك إلى غاية تاريخ 14 منه، أي بعد انقضاء فترة الاحتفال بالعيد، والذي تم تمديده إلى ثلاثة أيام بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ولفتت ذات المصادر انتباه مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، إلى أنه من المتوقع جدا أن يواجه مديرو المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، قاعات تدريس فارغة على عروشها، من دون تلاميذ ولا أساتذة ولا إداريين، خاصة مع تزامن تاريخ العودة للدراسة مع عطلة نهاية الأسبوع أيضا.

وفي سياق مغاير، اضطر مديرون إلى برمجة اختبارات الفصل الثاني في بعض المواد وليس جميعها، بصفة مسبقة، قبل موعدها المحدد سلفا من قبل وزارة التربية الوطنية، بسبب كثرة الأفواج التربوية وذلك لتفادي تراكم الأعمال المرتبطة بالتقييمات، وذلك على اعتبار أن مسؤولي المؤسسات التربوية مطالبون وجوبا ومباشرة عقب انقضاء فترة الاختبارات الفصلية، بالقيام بأعمال مكثفة، منها الانخراط في تصحيح أوراق الإجابات، مع الحرص على إجراء “التصحيح الجماعي” مع المتمدرسين، إلى جانب السهر على عقد مجالس الأقسام للمصادقة على نتائج التلاميذ، علاوة على صب العلامات في كشوف النقاط، على أن يتم حجزها في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، ونشرها في الفضاء الخاص بالأولياء، وذلك قصد تمكين المعنيين من الاطلاع عليها، في حين سيكون بإمكانهم أيضا استلامها خلال اليوم المفتوح المخصص لعملية تسليم الكشوف، والتي يشرف عليها مديرو التربية للولايات.