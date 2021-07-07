مفتشو الابتدائي ينتفضون: لسنا سعاة بريد

الوصاية تطالب برد الاعتبار لهم

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين بضرورة التواصل مباشرة مع مديري المدارس الابتدائية، مع ضرورة تبليغ مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي بفحوى المراسلات الإدارية الصادرة عنها، مع أهمية رد الاعتبار لهذه الفئة بعدما أصبحوا بمثابة “سعاة بريد”.

ووجهت الوزارة الوصية تعليمات صارمة لمديري التربية للولايات، بالاستناد على التقرير المرفوع من قبل مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي، الذين اشتكوا من خلاله من تحولهم من مفتشين إلى مجرد “سعاة بريد” يقومون بتبليغ المديرين بفحوى المراسلات الإدارية التي يستلمونها من مصالح مديريات التربية للولايات. إذ ذكرتهم بالمهام المنوطة بسلك مفتشي الإدارة والمتمثلة أساسا في متابعة إنجاز كل العمليات المتعلقة بامتحان نهاية المرحلة الابتدائية، متابعة الترميمات والإصلاحات والأشغال في المدارس الابتدائية وكذا التنسيق مع المصالح المعنية للتكفل الأمثل بها من جميع النواحي، بالإضافة إلى متابعة غياب الموظفين العاملين بالمدارس وكذا التلاميذ المتمدرسين، وحث المديرين على اتخاذ الإجراءات الإدارية المطلوبة والإشراف على مختلف العمليات التكوينية مع مراقبة التسيير الإداري على مستوى المدارس من بداية الموسم الدراسي وإلى غاية اختتامه.

كما طلبت الوصاية من مديريها التنفيذيين ضرورة توجيه المراسلات الإدارية ومخاطبة مديري المدارس الابتدائية بصفة مباشرة مع ضرورة إعلام المفتشين بمحتوى المراسلات.