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الجزائر
فيما يستهتر بعض التجار بصحة المستهلك بالعاصمة

مفتشو التجارة يشمعون عدة محلات لعدم احترامها البروتوكول الصحي

حورية. ب
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مفتشو التجارة يشمعون عدة محلات لعدم احترامها البروتوكول الصحي

تواصل مفتشيات التجارة، بمقاطعات باب الوادي وزرالدة وسيدي عبد الله، عملية مراقبة مدى احترام التجار بالبلديات التابعة البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي فيروس كورونا. وقد نفذت عقوبات على المخالفين، وصلت حد غلق محلاتهم وتشميعها.

قامت، نهاية الأسبوع، المفتشية الإقليمية للتجارة لباب الوادي، في إطار التدابير المتخذة للبروتوكول الصحي، بالتنسيق مع أمن الدائرة، بعملية مراقبة وتفتيش المحلات التجارية عبر إقليم المقاطعة، حيث تم مراقبة أزيد من 70 محلا تجاريا، أين تم غلق 12 محلا تجاريا لعدم احترام البروتوكول الصحي، من بينها 4 مطاعم تقوم بتقديم الأكلات على الطاولات وكذا مخالفات عدم احترام شروط النظافة.

وفي إطار تكثيف التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء، تستمر اللجنة المختلطة للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله في نشاطها، رفقة مصالح كل من مفتشية التجارة والأمن والدرك الوطنيين، حيث برمجت أول أمس خرجة ميدانية لمراقبة 14 محلا ببلدية الرحمانية، والوقوف على مدى احترام التجار للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار “كوفيد 19″، بما فيها التباعد الجسدي، استعمال المعقم وإجبارية ارتداء الكمامات.

كما قامت اللجنة بمراقبة كيفية استغلال المحلات التجارية التي تعرض السلع على الأرصفة وخارج المحلات.

وقام أعضاء لجنة المقاطعة الإدارية للمراقبة والتفتيش بالمقاطعة الإدارية لزرالدة، بخرجة ميدانية عبر إقليم بلدية السويدانية، للوقوف على مدى احترام التجار لإجراءات البروتوكول الصحي المفروض في إطار جائحة كورونا، خاصة في ما يتعلق بالتباعد الجسدي، استعمال المعقم وإجبارية ارتداء القناع الواقي.

كما شدد المراقبون على ضرورة احترام التجار للإجراءات والتدابير الوقائية ضد تفشي الوباء، حيث يطبقون أسلوب الردع في حقهم، من خلال الغلق الفوري للمحلات في حالة عدم احترامهم البروتوكول.

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