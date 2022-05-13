مفتشو العمل يدخلون في إضراب ليومين

تمسكت النقابة المستقلة لمفتشي العمل بالإضراب الوطني المقرر يومي 15 و16 ماي الجاري وذلك بعد وصول مفاوضاتها مع الوصاية إلى طريق مسدود.

وأشار بيان النقابة في هذا الصدد عن عقد اجتماع تشاوري جمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة بالمفتش العام للعمل يوم الخميس 12 ماي، والذي تم فيه مناقشة جميع المطالب المهنية والاجتماعية لمفتشي العمل والتي ما زالت قيد الدراسة، بالرغم من أهميتها وعلاقتها الوطيدة بالسير الحسن لمفتشية العمل.

وأضاف البيان أنه بالرغم من الوعود الإيجابية التي أكد عليها المفتش العام للعمل في معالجة جميع المطالب والعمل على تحسين وضعية مفتشي العمل في أقرب الآجال، إلا أنها تكاد لا ترقى إلى تطلعات منتسبي سلك تفتيش العمل، خاصة وأن الوضع الذي آلت إليه مفتشية العمل ليس وليد اللحظة -يؤكد البيان- بل هو نتيجة تراكمات منذ أكثر من عقدين.

وأعلنت النقابة عن تمسكها بالإضراب عن العمل المقرر يومي 15 و16 ماي الجاري مع التهديد بالعودة إلى الإضراب بشكل تلقائي في حالة عدم وجود أي استجابة من الوصاية هذه الأخيرة التي لم تستجب -حسب النقابة- لأي طلب من المطالب المودعة من قبل المكتب الوطني للنقابة منذ شهر سبتمبر 2019، خاصة ما تعلق بحق الترقية لمفتشي العمل وتخصيص نسبة من صندوق الأخطار المهنية وحوادث العمل بالإضافة إلى إقصاء مفتشي العمل من إنشاء صندوق المداخيل التكميلي وتخصيص منحة منه على غرار جميع أجهزة الرقابة الأخرى التي تستفيد من هذه المنحة وغيرها من المطالب التي لن يتم الاتفاق بشأنها إلا من خلال فتح حوار جاد ومسؤول بين الطرفين .