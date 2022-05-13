-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مفتشو العمل يدخلون في إضراب ليومين

ع. تڤمونت
  • 60
  • 0
مفتشو العمل يدخلون في إضراب ليومين

تمسكت النقابة المستقلة لمفتشي العمل بالإضراب الوطني المقرر يومي 15 و16 ماي الجاري وذلك بعد وصول مفاوضاتها مع الوصاية إلى طريق مسدود.

وأشار بيان النقابة في هذا الصدد عن عقد اجتماع تشاوري جمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة بالمفتش العام للعمل يوم الخميس 12 ماي، والذي تم فيه مناقشة جميع المطالب المهنية والاجتماعية لمفتشي العمل والتي ما زالت قيد الدراسة، بالرغم من أهميتها وعلاقتها الوطيدة بالسير الحسن لمفتشية العمل.

وأضاف البيان أنه بالرغم من الوعود الإيجابية التي أكد عليها المفتش العام للعمل في معالجة جميع المطالب والعمل على تحسين وضعية مفتشي العمل في أقرب الآجال، إلا أنها تكاد لا ترقى إلى تطلعات منتسبي سلك تفتيش العمل، خاصة وأن الوضع الذي آلت إليه مفتشية العمل ليس وليد اللحظة -يؤكد البيان- بل هو نتيجة تراكمات منذ أكثر من عقدين.

وأعلنت النقابة عن تمسكها بالإضراب عن العمل المقرر يومي 15 و16 ماي الجاري مع التهديد بالعودة إلى الإضراب بشكل تلقائي في حالة عدم وجود أي استجابة من الوصاية هذه الأخيرة التي لم تستجب -حسب النقابة- لأي طلب من المطالب المودعة من قبل المكتب الوطني للنقابة منذ شهر سبتمبر 2019، خاصة ما تعلق بحق الترقية لمفتشي العمل وتخصيص نسبة من صندوق الأخطار المهنية وحوادث العمل بالإضافة إلى إقصاء مفتشي العمل من إنشاء صندوق المداخيل التكميلي وتخصيص منحة منه على غرار جميع أجهزة الرقابة الأخرى التي تستفيد من هذه المنحة وغيرها من المطالب التي لن يتم الاتفاق بشأنها إلا من خلال فتح حوار جاد ومسؤول بين الطرفين .

مقالات ذات صلة
بالصور.. وزير السياحة في زيارات فجائية إلى الفنادق وهذا ما وقف عليه

بالصور.. وزير السياحة في زيارات فجائية إلى الفنادق وهذا ما وقف عليه

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 ماي 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 ماي 2022

5 ملفات لمستخدمي التربية على قائمة الانتظار

5 ملفات لمستخدمي التربية على قائمة الانتظار

الرحمة تعود إلى الأسواق!

الرحمة تعود إلى الأسواق!

شاب بوهران يسرق ملياري سنتيم من أجل “الحرقة”

شاب بوهران يسرق ملياري سنتيم من أجل “الحرقة”

الخارجية الجزائرية: مؤتمر داعش بالمغرب تحول إلى منصة للمساومة حول القضية الصحراوية

الخارجية الجزائرية: مؤتمر داعش بالمغرب تحول إلى منصة للمساومة حول القضية الصحراوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد