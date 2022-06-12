مفتش بوزارة التربية يقدم نصائح للأولياء خلال فترة البكالوريا

حث المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية عبد العزيز عصماني، الأحد أولياء المترشحين لشهادة البكالوريا على منعهم من جلب أي أجهزة أو أدوات تجعلهم محلة شبهة.

ودعا عصماني خلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الاذاعية الأولى الأولياء إلى منع المترشحين للبكالوريا من جلب المحافظ والهواتف النقالة وأجهزة “البلوتوت” والوثائق الخاصة بالدروس إلى مراكز الامتحان وذلك تفاديا للشبهات.

وحذر المفتش المركزي من أن ضبط أي مترشح في حالة الشروع في الغش يتعرض للإقصاء من قبل الديوان الوطني لتنظيم الامتحانات والمسابقات، فيما ينص قانون العقوبات على السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات لكل من يثبت تورطه في محاولة تسريب أسئلة الامتحان من بين المؤطرين ومسؤولي المراكز.

من جهة أخرى أكد المتحدث أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير لضمان نجاح الامتحان من حيث التنظيم والتأطير و الذي من المقرر أن يشارك فيه بدء من اليوم أكثر من 700 ألف مرشح وعلى مدار خمسة أيام .

وبخصوص التدابير المتخدة للحفاظ على سرية الأسئلة وعدم تسريبها، كشف ضيف الإذاعة عن قيام وزارة التربية الوطنية بنقل الأظرفة الخاصة بأسئلة الامتحانات عبر الطائرات والسهر على إيصالها إلى مراكز الامتحانات بمرافقة أمنية تتكون من أفراد الشرطة والدرك الوطني .