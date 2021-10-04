مفتش مركزي بوزارة التربية: وفرنا 74 مليون كتاب مدرسي والطوابير لا مبرر لها

كشف عبد العزيز عصماني مفتش مركزي بوزارة التربية أن الوزارة وفرت 74 مليون كتاب مدرسي وهو رقم يفوق احتياجات القطاع، مشيرا إلى أن الطوابير لا مبرر لها.

وأوضح عصماني، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أن الوزارة وفرت 74 مليون كتاب عبر 162 عنوان بما فيها كتب البراي.

وأوضح المفتش أن الطوابير التي نشاهدها يوميا لاقتناء الكتب لا مبرر لها، خاصة وأن الكتاب متوفر، مرجعا السبب لنقص المعلومة لدى أولياء التلاميذ بأن الكتاب متوفر من شهر جوان الماضي عبر كل المؤسسات التعليمية.

وأكد المتحدث أن المدارس شرعت في بيع الكتب بعد الانتهاء من الامتحانات الرسمية في جوان الماضي، والطوابير التي نشهدها اليوم لم تكن على الكتاب فقط بل على الأدوات المدرسية أيضا.

وقال عصماني إن هناك ثلاث أطراف معنية بتوفير الكتاب هي المؤسسات التعليمية والمؤسسة المكلفة بالطباعة والمكلفة بالتوزيع وكلها تحت إشراف وزراة التربية.

وأشار المفتش المركزي بوزارة التربية أن مصالح الوزارة أطلقت عمليات إيصال الكتاب من مؤسسات الطبع منذ شهر جانفي الماضي وباشرت في توزيعه على المدارسش شهر مارس الماضي.

منع بيع الكتاب المدرسي في المؤسسات التعليمية.. بلعابد يرد

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، على أنه لم يمنع بيع الكتب في المؤسسات التعليمية إطلاقا، ولم يطرأ أي تغيير على كيفيات اقتناء الكتاب المدرسي.

وقال بلعابد، الخميس، خلال أشغال ندوة وطنية حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية أن توفير الكتاب المدرسي للمتعلم على مختلف صيغه يجب أن يتمّ بالأولوية داخل هذه المؤسسات.

وأضاف الوزير أن المدرسة أقرب مرفق لاقتنائه، كما أكد أنه لا توجد أي ندرة في الكتاب الذي تم طبع عناوينه أكثر من تعداد التلاميذ وإيصاله عبر المراكز الولائية لتوزيع الكتاب المدرسي إلى كل المؤسسات التعليمية.

كما ألح الوزير، على فتح معارض للكتاب المدرسي كلما اقتضت الضرورة، شريطة أن تكون في المناطق التي يكثر فيها الطلب، مع ضرورة إعداد خارطة لنقاط البيع بكل مديرية تربية تنشر على صفحاتها الرسمية وفي الأماكن العمومية، ليكون الجميع على علم بها.