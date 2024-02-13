مفتي البوسنة والهرسك يثني على “المواقف المشرفة للجزائر تجاه قضايا الأمة الإسلامية”

أثنى المفتي العام للبوسنة والهرسك حسين كفازوفيتش يوم الثلاثاء، على “المواقف المشرفة للجزائر تجاه قضايا الأمة الإسلامية”. في لقاء جمعه مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله.

والتقى غلام الله مع كفازوفيتش في العاصمة البوسنية سراييفو، على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر دولي حول دور الزعماء الدينيين في التعايش والسلام.

وحسب بيان للمجلس الإسلامي الأعلى، فقد تبادل الطرفان “وجهات النظر، وسبل تطوير العلاقات بين المؤسسات المماثلة في الجزائر والبوسنة والهرسك”.

“كما عبّر المفتي العام للبوسنة والهرسك عن شكره للجزائر، على مواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية. وما تبذله من جهود من أجل السلام والتعايش بين الشعوب والحضارات”، يضيف البيان.

وقامت جمهورية البوسنة والهرسك، التي يدين الجزء الأكبر من سكانها بالإسلام، في مارس 1992. بعد الانفصال عن يوغوسلافيا السابقة.