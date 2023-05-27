مفتي القدس يشيد بجهود الجزائر في لم الشمل العربي

أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، بالدعم التي تقدمه الجزائر للقضية الفلسطينية منوها بجهودها في لم الشمل العربي.

وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية في تصريح للصحافة عقب القائه درس صلاة الجمعة بالزاوية البلقايدية بالعاصمة بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن “الجزائر الشقيقة تعتبر القضية الفلسطينية من أولوياتها”.

وأضاف مفتي القدس قائلا: الجزائر هي “عنوان لنهضة الأمة العربية والاسلامية”.

كما أشاد ذات المتحدث بخصائص الشعب الجزائري الذي ثبت عليها منذ زمن الثورة التحريرية المجيدة لا سيما “العزة ودعم القضايا العادلة”, كما نوه بجهود الجزائر في لم الشمل العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية والاسلامية.

بدوره أشاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالمعاني “السامية والنبيلة” التي وردت في درس الجمعة الذي ألقاه مفتي القدس والديار الفلسطينية, مجددا التأكيد أن “الجزائر حاضنة حقيقية للقضية الفلسطينية” وأن “القضية الفلسطينية يحملها كل جزائري في قلبه”.