مفتي عُمان يُشيد بـ”العلاقات التاريخية” بين الجزائر والسلطنة

أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، زيارة مجاملة إلى المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي. بحضور السفير الجزائري علي بوغازي.

وعبّر مفتي عُمان، حسب ما ذكره بيان للمجلس، عن “تمنياته لرئيس المجلس بالتوفيق والنجاح في مهامه. مشيدا بالعلاقات التاريخية بين الجزائر والسلطنة”.

من جهته، أعرب بوغالي عن “شكره للمفتي على حسن الاستقبال والضيافة، متمنيا له طول العمر ودوام الصحة في خدمة الشريعة والدين الإسلامي”.

ويتولى الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي، منصب المفتي العام لسلطنة عمان منذ سنة 1975. كما سبق له أن تقلد منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

“وللخليلي عدّة كتب في التفسير والفتاوى، والكثير من الدروس والمحاضرات في تفسير القرآن والفقه. كما عرف بدفاعه الشديد عن قضايا الأمة العربية والإسلامية”، يضيف البيان.