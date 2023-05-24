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الجزائر

مفتي كرواتيا يشيد بدور الجزائر في نشر مبادئ التسامح

م.ص
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مفتي كرواتيا يشيد بدور الجزائر في نشر مبادئ التسامح
ح.م
مفتي عام كرواتيا مع الوفد الجزائري

أشاد رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لجمهورية كرواتيا الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، بدور الجزائر في نشر مبادئ التسامح ونبذ خطاب الكراهية في العالم، في لقائه اليوم الأربعاء 24 ماي، لوفد من المجلس الشعبي الوطني الذي يزور جمهورية كرواتيا.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد استقبل الشيخ عزيز حسانوفيتش الوفد الجزائري الذي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية سليم مراح، في العاصمة الكرواتية زغرب.

وقد تم تقديم لمحة عن وضع المسلمين والجالية المسلمة في كرواتيا ومدى ما تتمتع من حقوق كاملة.

كما قدم أيضا المفتي العام لكرواتيا “عرضا مفصلا حول دور هيئة الإفتاء في توحيد الخطاب الديني والنأي به عن التطرف والذهاب به الى الاعتدال والوسطية” يقول البيان.

من جانبه سليم مراح نوه “بالنموذج الكرواتي في التعايش بين الأديان والطوائف واحترام الآخر”.

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