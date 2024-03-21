مفتي مصر السابق يثير جدلا واسعا برأيه في الحب وحديثه عن إلغاء النار في الآخرة!

أثار علي جمعة، مفتي مصر السابق، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي برأيه في موضوع الحب بين الجنسين وحديثه عن إلغاء النار في الآخرة.

وقال جمعة في أحدث حلقات برنامجه الرمضاني “نور الدين” على شاشات الفضائيات المصرية: “نجد الكثيرين يتحدثون عن عذاب القبر والثعبان الأقرع وأهوال يوم القيامة، لكنهم لا يتحدثون عن وجود الشفاعة، ووجود 70 ألف شفيع وكل واحد منهم يشفع في 70 ألفاً يعني 4 مليارات وكل المسلمين ملياران فقط”.

وأضاف: “من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة، وفي علماء كثر قالوا ذلك”، ما فتح عليه أبواب النقد على مصراعيها، إذ استهجن نشطاء قوله بإلغاء النار مستدلين بآيات قرآنية تتحدث عن مصير المجرمين والكافرين.

كما أضاف أن النار يمكن أن تكون أداة لتخويف الناس من عقاب الله فلا يؤذون أحدًا، منوهاً إلى أن العلاقة بين الفرد وربه تكون مبنية على الحب والرحمة، وطبيعة الخطاب الذي ندعو به الناس لا بد أن يكون فيه دعوة إلى الرحمة والحب وليس إلى الكراهية.

وكان جمعة قد أطلق عدة فتاوى في حلقات سابقة أثارت صخبا، منها أن الجنة ليست حكرًا على المسلمين فقط، وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة، وفسر ذلك من خلال آية في القرآن.

أما عن رأيه في الحب قبل الزواج على غرار قيس وليلى، فقال: “قيس لما تزوج ليلى طلقها بعد كل هذا الحب والشحتفة والقصائد التي غزلها في حقها.”

وأضاف أن الحب ليس فيه ما يعرف بالحلال والحرام، لأنه شعور قلبي لا نملكه لكن قضية الزواج بعد الحب فهذه مسألة أخرى، لكن في مثل هذه الحالة من الحب مطلوب شيء واحد فقط وهو العفاف.

وسئل جمعة عن العلاقة بين الجنسين في سن المراهقة وحكم الشرع في شاب قال لفتاة بحبك فرد قائلا: “لو أبوها عارف يبقى عادي”.

أما عن صداقة الولد والبنت، فقال جمعة إن الخروج معًا في شلة ليس حرامًا، والبشرية كلها كانت على حد الاختلاط، مضيفا أن الصداقة بين الجنسين مباحة طالما فيها عفاف، وتعريف العفاف أن تكون العلاقة خالية من المحرمات والسرية، وفق وصفه.

في ذات السياق تداول نشطاء مقطعا مصورا قيل إنه وثق لحظة طرد علي جمعة من جامعة القاهرة احتجاجا على فتاويه الأخيرة في برنامجه الرمضاني.