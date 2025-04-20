مفرزة تابعة للأسطول الروسي تتوقف بميناء الجزائر (صور)

توقفت المفرزة التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، المكونة من الغواصة krasnodar والقاطرة البحرية للإنقاذ EUGENY TCHUROV بميناء الجزائر، وهو ما سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لذات المصدر، “في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري الجزائري -الروسي رست اليوم الأحد 20أفريل 2025 بميناء الجزائر، المفرزة التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، المكونة من الغواصة krasnodar والقاطرة البحرية للإنقاذ EUGENY TCHUROV من 20 إلى 24 أفريل 2025”.

وتخللت هذا التوقف، زيارة مجاملة قام بها قائد المهمة والوفد المرافق له، لقائد الواجهة البحرية الوسطى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر، بالناحية العسكرية الأولى.

كما سيتم تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة أفراد طاقم المفرزة أثناء فترة التوقف، وفقا لذات المصدر.