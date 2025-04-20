-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مفرزة تابعة للأسطول الروسي تتوقف بميناء الجزائر (صور)

الشروق أونلاين
  • 872
  • 0
مفرزة تابعة للأسطول الروسي تتوقف بميناء الجزائر (صور)
وزارة الدفاع الوطني
الغواصة Krasnodar في ميناء الجزائر، 20 أفريل 2025.

توقفت المفرزة التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، المكونة من الغواصة krasnodar والقاطرة البحرية للإنقاذ EUGENY TCHUROV بميناء الجزائر، وهو ما سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

القاطرة البحرية للإنقاذ EUGENY TCHUROV في ميناء الجزائر، 20 أفريل 2025.

ووفقا لذات المصدر، “في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري الجزائري -الروسي رست اليوم الأحد 20أفريل 2025 بميناء الجزائر، المفرزة التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، المكونة من الغواصة krasnodar والقاطرة البحرية للإنقاذ EUGENY TCHUROV من 20 إلى 24 أفريل 2025”.

وتخللت هذا التوقف، زيارة مجاملة قام بها قائد المهمة والوفد المرافق له، لقائد الواجهة البحرية الوسطى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر، بالناحية العسكرية الأولى.

كما سيتم تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة أفراد طاقم المفرزة أثناء فترة التوقف، وفقا لذات المصدر.

زيارة قائد المهمة والوفد المرافق له، لقائد الواجهة البحرية الوسطى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر، 20 أفريل 2025.

مقالات ذات صلة
هذه رؤية الجزائر لحماية دول إفريقيا من الأخبار الزائفة 

هذه رؤية الجزائر لحماية دول إفريقيا من الأخبار الزائفة 

انتشار ظاهرة تسوّل جديدة.. منظمة “حمايتك” تحذّر

انتشار ظاهرة تسوّل جديدة.. منظمة “حمايتك” تحذّر

ورشات تفاعلية لتحفيز المواطنين على الكشف المبكر عن الأمراض

ورشات تفاعلية لتحفيز المواطنين على الكشف المبكر عن الأمراض

فيات الجزائر تدعم سائقي سيارات الأجرة بمركبات جديدة

فيات الجزائر تدعم سائقي سيارات الأجرة بمركبات جديدة

محاكمة المتورطين في فساد مؤسسة “ألفابيب” يوم 29 أفريل

محاكمة المتورطين في فساد مؤسسة “ألفابيب” يوم 29 أفريل

استكمال النصوص التنظيمية لتأطير العمل الصحفي

استكمال النصوص التنظيمية لتأطير العمل الصحفي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد