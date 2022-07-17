مفرزة سفن حربية من البحرية الروسية ترسو بميناء الجزائر

في إطار التعاون العسكري الجزائري-الروسي، رست يوم الأحد بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية.

المفرزة تتكون، حسب بيان لوزارة الدفاع، من السفينة الهيدروغرافية “KILDIN” والسفينة ناقلة البترول “Vice-amiral PAROMOV”.

ويهدف هذا التوقّف الذي يدوم إلى غاية 19 جويلية الجاري، إلى “تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي، بين قواتنا البحرية والقوات البحرية الروسية. وإلى تبادل الخبرات وتدعيم التنسيق المشترك بين الجيشين”.

وقد حظي الوفد الروسي، بعد رسوّ المفرزة، باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى، يضيف البيان.